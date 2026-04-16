Viitorul premier al Ungariei refuză oferta de protecție din partea poliției

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a refuzat oferta de protecție din partea poliției, subliniind că nu are de ce să se teamă. „Până acum nu am avut de ce să mă tem și intenționez să lucrez în așa fel încât să nu am de ce să mă tem nici în viitor”, a scris Magyar pe X.
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
16 apr. 2026, 22:53, Știri externe

Peter Magyar, liderul partidului Tisza și viitorul premier al Ungariei, a anunțat joi, într-o postare pe X, că nu acceptă oferta de protecție din partea poliției, subliniind că nu are de ce să se teamă.

„Îi mulțumesc șefului Poliției Naționale pentru ofertă, dar continui să refuz protecția polițienească personală – fie că este vorba de o protecție non-stop sau de alt tip. Până acum nu am avut de ce să mă tem și intenționez să lucrez în așa fel încât să nu am de ce să mă tem nici în viitor”, a scris Peter Magyar pe X.

„Ungaria va deveni un loc în care nimeni care muncește și trăiește cinstit nu trebuie să se teamă. Mulțumesc polițiștilor noștri pentru serviciile lor”, a completat viitorul premier al Ungariei.

Oferta de protecție din partea poliției vine și în contextul în care după ce a obținut victoria scrutinul de duminică din Ungaria, Peter Magyar a avut numeroase apariții publice în fața mulțimilor numeroase.

În urma alegerilor legislative din 12 aprilie din Ungaria, Peter Magyar și-a asigurat o majoritate confortabilă în parlament. Victoria sa a pus capăt mandatului de 16 ani al lui Viktor Orban ca premier al țării.

