Viitorul premier al Ungariei va avea discuții cu liderul UDMR. Ce vrea să îi transmită lui Kelemen Hunor

Peter Magyar, liderul Tisza și viitorul premier al Ungariei, a anunțat, marți, pe pagina sa de Facebook, că îl va primi pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru discuții privind „modul în care, sub guvernul Tisza, ne vom putea ajuta compatrioții din Transilvania și Partium”.

În plus, Peter Magyar a mai transmis un mesaj ferm privind relația UDMR cu politica din Ungaria, aducând în discuție probleme legate de votul prin corespondență și influența politică.

„Bineînțeles, îi voi cere domnului președinte [al UDMR] să nu se mai întâmple niciodată o serie de abuzuri asemănătoare cu cele de acum în legătură cu votul prin corespondență și mă aștept ca UDMR să se abțină cu strictețe în viitor de la orice intervenție în politica de partid din țara mamă”, a spus Magyar.

În cadrul mesajului publicat pe Facebook, Peter Magyar a mai menționat și că va avea discuții telefonice cu mai mulți lideri europeni, între care prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, precum și cu premierul Spaniei, Pedro Sanchez.

Săptămâna trecută, Consiliul Permanent al UDMR l-a împuternicit în unanimitate pe Kelemen Hunor să negocieze direct cu Péter Magyar. Negocierile vizează relația dintre UDMR și viitoarea putere de la Budapesta. Comunitatea maghiară din Transilvania are interese directe în menținerea unor canale funcționale cu guvernul ungar.