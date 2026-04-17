Kelemen Hunor, mandat dublu: negocieri cu Magyar Péter la Budapesta și cu coaliția de la București

Consiliul Permanent al UDMR s-a întrunit pentru a analiza rezultatele alegerilor din Ungaria și situația politică din România. Forul l-a împuternicit în unanimitate pe Kelemen să poarte negocieri atât cu Péter Magyar, viitorul premier ungar, cât și în contextul crizei de coaliție care se conturează la București.

Ședința s-a încheiat cu două decizii clare, adoptate în unanimitate.

UDMR vrea relații bune cu orice guvern de la Budapesta

Consiliul Permanent a reafirmat un principiu strategic al organizației. Este în interesul comunității maghiare din România ca UDMR să întrețină relații bune cu guvernul maghiar în funcție, indiferent de culoarea sa politică.

Alegerile din Ungaria au adus o schimbare majoră de putere. Partidul TISZA, condus de Péter Magyar, a câștigat scrutinul și urmează să formeze guvernul.

Mandat de negociere cu noul guvern ungar

Kelemen a primit împuternicire unanimă să negocieze direct cu Péter Magyar.

Negocierile vizează relația dintre UDMR și viitoarea putere de la Budapesta. Comunitatea maghiară din Transilvania are interese directe în menținerea unor canale funcționale cu guvernul ungar.

Al doilea mandat: criza de la București

Consiliul Permanent l-a împuternicit pe Kelemen Hunor și să negocieze în numele comunității maghiare din Transilvania în contextul crizei de coaliție de la București.

Criza se conturează pe fondul tensiunilor dintre PSD și premierul Ilie Bolojan. UDMR, partid de coaliție, este direct implicat în orice reconfigurare a majorității parlamentare.