Bolojan: „Zarurile au fost aruncate, suntem la început de criză”. PSD vrea un premier marionetă

Premierul Ilie Bolojan a spus, la Radio România Actualități, că luni PSD va vota, într-o formă sau alta, ruperea colaborării cu Guvernul său. El a acuzat social-democrații de joc dublu, fugă de răspundere și ambiții politice supradimensionate față de realitatea electorală.

„Zarurile au fost aruncate”, a spus Bolojan, anticipând că PSD va acționa luni împotriva guvernării actuale.

Premierul a invocat o serie de atacuri publice venite din partea reprezentanților PSD, atacuri care încălcau, în opinia sa, protocolul de coaliție.

Criza de care România nu are nevoie

Bolojan a fost explicit: o criză politică în acest moment este extrem de periculoasă pentru țară. România trebuie să absoarbă încă 8 miliarde de euro din fonduri europene până la sfârșitul lunii august.

E nevoie de rezolvarea jaloanelor și adoptarea unor legi în Parlament. Orice întârziere riscă să ducă la pierderea unor sume importante. „La finalul lunii august nu și le va asuma nimeni”, a avertizat premierul.

Trei motive pentru care a apărut această criză

Bolojan a identificat trei cauze ale tensiunilor din coaliție.

Prima este fuga de răspundere. Toate deciziile dificile – creșteri de taxe, tăieri de sporuri – au fost luate de comun acord în coaliție. Apoi, unii parteneri s-au distanțat public de aceste măsuri.

A doua cauză este jocul dublu. „Cădeam de acord în ședințe de coaliție, după care vedeam în talk-show-uri că lucrurile sunt total diferite”, a spus premierul. El a numit această strategie „mincinoasă”: participi la decizie, dar te derobezi de costuri.

A treia cauză este orgoliul politic supradimensionat. Bolojan a sugerat că unii lideri PSD se comportă ca și cum partidul ar mai avea 40% din voturi, ca în era Dragnea. „Nu mai este această situație”, a subliniat el.

„Vrea un premier marionetă”

Premierul a respins scenariul înlocuirii sale cu un premier mai ușor de controlat. „Dacă ar veni un premier marionetă, nu va avea nicio autoritate să facă ceea ce trebuie pentru țară”, a spus Bolojan.

El a folosit o metaforă plastică pentru a descrie situația: „Este ca și cum te-ai apuca să îți descoperi casa toamna, fără țigle și fără lemne pentru acoperiș”.

„N-aș avea nicio rezervă să plec mâine, dacă schimbarea ar rezolva problemele țării. Dar știu că nu se poate întâmpla asta”.