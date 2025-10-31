Viktor Orban a făcut anunțul: Guvernul va lansa un program pentru „a 14-a lună” de pensii, în contextul apropierii alegerilor din 2026

Anunțul lui Viktor Orban vine în contextul altora făcute anterior în privința reducerilor de impozite pentru familii, a creșterilor salariale și a unui program masiv de împrumuturi subvenționate pentru locuințe înainte de alegerile parlamentare din 2026, scrie Reuters.

Datele privind PIB-ul Ungariei pentru al treilea trimestru arată o economie în stagnare, în timp ce Viktor Orban a declarat vineri despre creșterea economică din acest an că ar putea fi între 0,6% și 1%. Aceasta este cu mult sub previziunile anterioare ale guvernului, care estimau o creștere de 3,4% în 2025, redusă ulterior la 2,5% și apoi la 1%.

„Ar trebui să facem ceea ce este bine pentru oameni… și nu ceea ce îmbunătățește cifrele. Deci, cred că economia Ungariei nu poate fi pusă pe calea creșterii prin măsuri de economisire”, a spus Viktor Orban la postul radio de stat.

Premierul ungar a mai spus că singura întrebare ar fi în câți pași ar putea fi introdusă așa-numita „a 14-a pensie”. Suplimentul ar însemna că pensionarii care primesc deja o lună suplimentară de pensie pe an ar mai primi încă una pentru „a 14-a lună”.

Peter Virovacz, economist la ING Bank, a declarat pentru Reuters că introducerea unui supliment la pensie ar costa echivalentul a 0,6% din PIB-ul Ungariei.