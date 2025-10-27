Viktor Orban la Vatican, întâlnire cu Papa Leon: Nu putem înota cu curentul principal de la Bruxelles

„Lumea se obișnuiește încet cu războaiele. În ultimele două decenii, conflictele militare au izbucnit unul după altul în întreaga lume: de la Caucaz la Orientul Mijlociu, iar acum războiul ruso-ucrainean care durează de trei ani. Dar pe măsură ce lumea se obișnuiește cu războaiele, acestea devin din ce în ce mai periculoase, ca un incendiu într-o zi toridă de vară. Dacă nu facem nimic, mai devreme sau mai târziu flăcările vor ajunge în țara noastră, în casele noastre și în viitorul copiilor noștri. Dacă vrem să păstrăm pacea în Ungaria, nu putem înota cu curentul principal de la Bruxelles”, a scris premierul ungar pe Facebook înainte de întâlnire.

Orban a precizat că vrea ca Ungaria să rămână în afara febrei războiului care se răspândește în întreaga lume și că de la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean a construit o coaliție împotriva războiului.

„Astăzi voi raporta Sfântului Părinte și, mai târziu, prim-ministrului italian Giorgia Meloni despre eforturile Ungariei”, a adăugat liderul de la Budapesta, conform ANSA.