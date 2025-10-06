Viktor Orban spune că Ungaria nu ar trebui să adopte euro, întrucât UE se află în proces de „dezintegrare”

Ungaria, care depinde în mare parte de blocul comunitar format din 27 de state membre pentru comerț și care și-a modernizat economia cu miliarde de euro din fondurile UE de la aderarea sa în urmă cu două decenii, nu îndeplinește în prezent condițiile pentru adoptarea monedei euro, potrivit Reuters.

Spre deosebire de Danemarca, Ungaria nu are o derogare legală de la aderarea la blocul monetar. Unii dintre vecinii săi din aripa estică a UE, inclusiv Polonia, Republica Cehă și România, rămân, de asemenea, în afara zonei euro, cel puțin pentru moment.

La putere din 2010, Orban a devenit un critic din ce în ce mai vocal al UE, care a suspendat fonduri de miliarde de euro pentru Ungaria din cauza reformelor liderului naționalist în domeniul statului de drept.

„Ungaria nu ar trebui să-și lege soarta mai strâns de Uniunea Europeană decât în prezent, iar adoptarea euro ar fi cea mai strânsă legătură posibilă”, a afirmat el.

Comentariile lui Orban au fost în contrast puternic cu agenda politică a rivalului său din opoziție, Peter Magyar, care se află în ascensiune și care face campanie pe baza promisiunii de a debloca fondurile UE suspendate și de a apropia una dintre economiile mai sărace ale UE de adoptarea euro.

Alegerile parlamentare vor avea loc în primăvara anului 2026. Data nu a fost încă stabilită.

Deși Orban a evitat să comenteze direct politica băncii centrale de când Mihaly Varga, fostul său ministru de finanțe, a preluat funcția în aprilie, el a declarat luni că rata dobânzii de referință a băncii, de 6,5%, cea mai mare din UE, era „mai mare decât ar putea fi”.