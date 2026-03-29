Volodimir Zelenski a ajuns în Iordania pentru întâlniri de securitate

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că se află în Iordania pentru „întâlniri importante” și a anunțat că securitatea este prioritatea în cadrul deplasării.
Foto: X/Volodymyr Zelenskyy
Nițu Maria
29 mart. 2026, 17:03, Știri externe

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns duminică în Iordania pentru ceea ce a descris drept „întâlniri importante”, relatează CNN. Vizita face parte din turneul său în regiunea Golfului, unde a are programate discuții cu lideri și semnarea unor acorduri de apărare atât cu Qatar, cât și cu Arabia Saudită.

„Securitatea este prioritatea principală și este important ca toți partenerii să depună eforturile necesare în acest sens”, a scris Volodimir Zelenski pe contul său de X.

Președintele a declarat că experiența Ucrainei în combaterea atacurilor cu drone, acumulată de-a lungul a patru ani de conflict cu Rusia, reprezintă un punct de interes major pentru țările din Golful Persic.

Aceste state caută soluții pentru a se proteja împotriva unor atacuri similare celor iraniene, iar expertiza ucraineană ar putea fi de foarte mare ajutor în acest context.

