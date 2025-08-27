Xi Jinping îi va întâmpina pe Putin și Modi la forumul regional de securitate din China

Pe lângă președintele rus Vladimir Putin, liderii din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est au fost invitați la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), care va avea loc în orașul portuar Tianjin, din nordul țării, în perioada 31 august – 1 septembrie, potrivit Reuters.

Summitul va marca prima vizită a prim-ministrului indian Narendra Modi în China în mai bine de șapte ani, în contextul în care cele două țări vecine depun eforturi pentru a detensiona situația tensionată provocată de conflictele mortale de la frontieră din 2020.

Modi a împărțit ultima dată scena cu Xi și Putin la summitul BRICS de anul trecut de la Kazan, Rusia, chiar dacă liderii occidentali i-au întors spatele liderului rus pe fondul războiului din Ucraina. Oficialii ambasadei ruse din New Delhi au declarat săptămâna trecută că Moscova speră ca discuțiile trilaterale cu China și India să aibă loc în curând.

Se lucrează pentru o ordine internațională post-americană

„Xi va dori să folosească summitul ca o oportunitate de a arăta cum începe să arate o ordine internațională post-americană și că toate eforturile Casei Albe din ianuarie pentru a contracara China, Iranul, Rusia și acum India nu au avut efectul scontat”, a declarat Eric Olander, redactor-șef al The China-Global South Project, o agenție de cercetare.

„Uitați-vă doar cât de mult l-a zguduit BRICS pe Donald Trump (președintele SUA), ceea ce este exact scopul pentru care au fost create aceste grupuri”.

Summitul din acest an va fi cel mai mare de la înființarea SCO în 2001, a declarat săptămâna trecută un oficial al ministerului chinez de externe, calificând blocul drept „o forță importantă în construirea unui nou tip de relații internaționale”.

Blocul axat pe securitate, care a început ca un grup de șase națiuni eurasiatice, s-a extins în ultimii ani la 10 membri permanenți și 16 țări cu statut de dialog și observator. Competențele sale s-au extins, de asemenea, de la securitate și combaterea terorismului la cooperarea economică și militară.