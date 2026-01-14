Prima pagină » Știri externe » YouTube introduce funcția pe care părinții o cereau de mult timp

YouTube introduce cronometru și opțiune de blocare pentru Shorts, permițând părinților să controleze timpul petrecut de copii vizionând clipuri scurte.
YouTube introduce funcția pe care părinții o cereau de mult timp
Andreea Tobias
14 ian. 2026, 18:36, Știri externe

YouTube intensifică măsurile de control parental, întrucât siguranța online a minorilor continuă să fie un subiect fierbinte la nivel internațional, conform Techcrunch.

Părinții pot acum să seteze un cronometru pentru timpul pe care conturile conectate ale copiilor îl pot petrece vizionând Shorts.

Shorts este echivalentul YouTube al TikTok sau Instagram Reels.

Funcția contribuie la limitarea potențialului de a pierde timpul cu derularea fără rost a ecranului.

Măsura vizează atât copiii, cât și adolescenții care au conturi conectate la cele ale părinților.

Blocare completă a Shorts

Părinții pot bloca conturile pentru a nu mai viziona deloc Shorts – fie permanent, fie temporar. De exemplu, pentru situația în care un copil ar trebui să folosească YouTube pentru a învăța pentru un test, vizionând conținut educațional.

Această opțiune le oferă părinților control total asupra tipului de conținut accesat de copii. Blocarea poate fi activată și dezactivată în funcție de necesități.

Mementouri personalizate

De asemene, YouTube le va permite părinților să seteze mementouri personalizate pentru ora de culcare și pauză. Aceste notificări încurajează utilizatorii să nu mai vizioneze videoclipuri.

Funcțiile sunt disponibile și pentru adulți, care pot opta să își seteze propriile limite și mementouri. Mementourile ajută la crearea unor obiceiuri sănătoase de vizionare.

Schimbarea rapidă între conturi

Pentru părinții care folosesc și YouTube, poate fi dificil să treacă de la contul adultului la cel al copilului și invers. Problema este că algoritmul părintelui poate fi uzurpat pentru totdeauna de conținutul pentru copii, cum ar fi Bluey.

În următoarele săptămâni, YouTube va actualiza experiența de înregistrare în cadrul aplicației. Trecerea între conturile părinților și copiilor se va face cu doar câteva atingeri.

Desigur, acest lucru presupune ca părintele sau copilul să-și amintească să facă schimbarea.

Controale parentale extinse

Aceste funcții se bazează pe controalele parentale existente ale YouTube pentru adolescenți. Părinții pot supraveghea activitatea canalului unui adolescent dacă acesta creează conținut.

Acest lucru a devenit un standard în industrie – TikTok, Snapchat, Instagram și Facebook au controale similare.

Anul trecut, YouTube a lansat tehnologia de estimare a vârstei pentru a prezice dacă un cont aparține unui adolescent.

