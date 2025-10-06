Prima pagină » Știri externe » Zborurilor către Tel Aviv, suspendate de ITA Airways până la sfârșitul anului. Motivul deciziei

ITA Airways a decis să prelungească suspendarea zborurilor către Tel Aviv până la sfârșitul acestui an, a anunțat compania luni.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Bayne Stanley/ZUMA Press Wire
Rareș Mustață
06 oct. 2025, 16:40, Știri externe

Compania italiană ITA Airways, parte a grupului Lufthansa, a anunțat că va menține suspendate zborurile către și dinspre Tel Aviv până la finalul anului 2025.

Măsura se aplică și celor două curse programate pentru 1 ianuarie 2026 scrie The Guardian.

Compania aeriană, deținută în parte de grupul Lufthansa, nu a oferit detalii suplimentare privind motivele deciziei, însă aceasta vine în contextul tensiunilor persistente din regiune și al preocupărilor legate de siguranța zborurilor comerciale.

ITA Airways a întrerupt inițial zborurile spre Tel Aviv la începutul crizei din Orientul Mijlociu, iar noul anunț confirmă că reluarea acestora nu este prevăzută înainte de 2026.