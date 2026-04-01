Zelenski a discutat cu emisarii lui Trump despre procesul de pace din Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că a avut discuții cu emisarii președintelui american Donald Trump despre procesul de pace din Ucraina.
Iulian Moşneagu
01 apr. 2026, 23:16, Știri externe

Zelenski a transmis pe platforma X că la discuții au participat emisarul special Steve Witkoff, Jared Kushner, ginerele lui Trump, senatorul american Lindsey Graham și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Am convenit să consolidăm garanțiile de securitate și am dat deja instrucțiuni echipei noastre să actualizeze rapid documentele, astfel încât garanțiile de securitate pentru Ucraina să fie solide, perspectivele reconstrucției postbelice să fie reale, iar totul să să fie realizabil”, a scris Zelenski.

Președintele ucrainean a insistat că prioritatea absolută rămâne obținerea unor garanții credibile, care să arate clar cum vor reacționa partenerii occidentali în cazul unei noi agresiuni ruse.

Zelenski a mai spus că în zilele următoare echipele vor continua negocierile pentru a obține progrese concrete.

În ultima perioadă, administrația Trump a acordat mai puțină atenție războiului din Ucraina, pe fondul conflictului cu Iranul.

Înaintea apelului cu oficialii americani, Zelenski a discutat și cu premierul britanic Keir Starmer și cu premierul norvegian Jonas Gahr Støre.

