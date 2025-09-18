Zelenski confirmă: Ucraina va primi rachete Patriot și Himars. Finanțarea asigurată de aliații NATO

„Vom avea cu siguranță rachete Patriot și Himars”, a declarat Zelenski, miercuri, la o conferință de presă la Kiev, răspunzând la o întrebare a unui jurnalist despre conținutul pachetului.

Anunțul lui Zelenski a venit la o zi după ce administrația Trump a confirmat primul transfer de arme către Ucraina în cadrul Listei Prioritare a Necesităților Ucrainei (PURL), un mecanism creat de membrii NATO și Statele Unite pentru a coordona și finanța cele mai urgente nevoi de pe câmpul de luptă ale Kievului.

Casa Albă a confirmat separat pachetul de ajutor. Un oficial american a declarat pentru Suspilne că asistența va proveni din depozitele SUA, cu finanțare asigurată de aliații NATO.

Zelenski a cerut în repetate rânduri aliaților occidentali să furnizeze sisteme Patriot pentru a proteja orașele și infrastructura Ucrainei de atacurile cu rachete rusești. Sistemele HIMARS, deja folosite pe scară largă de forțele ucrainene, au avut un rol esențial în lovirea pozițiilor rusești.

Prin mecanismul PURL, aliații NATO își vor reuni contribuțiile pentru a cumpăra arme, muniții și echipamente americane din stocurile SUA. Potrivit lui Zelenski, primele două pachete vor avea fiecare o valoare de 500 de milioane de dolari. Acest lucru a fost confirmat și de un oficial al Casei Albe, citat de Reuters.

Statele Unite și NATO au ajuns pentru prima dată la un acord privind mecanismul PURL în iunie. Din august, membri ai alianței precum Canada, Danemarca, Germania, Țările de Jos, Norvegia și Suedia s-au angajat să cumpere arme pentru Ucraina prin acest mecanism.