Potrivit oficialului din Ucraina, desfășurarea sistemului rus de rachete balistice cu rază medie de acțiune Oreshnik în Belarus creează noi riscuri pentru Europa, în special pentru vecinii imediați ai Belarusului.

„Raza lor de acțiune este de 5.000 km, iar «zona moartă» este de aproximativ 700 km. Așadar, europenii – în special cei din Europa de Est, colegii noștri din țările baltice și toți ceilalți – trebuie să acorde atenție acestui aspect. Este important să fim conștienți de aceste riscuri”, a declarat Zelenski.

Câte rachete Oreshnik are Rusia?

Oficialul a reamintit că Federația Rusă avea capacitatea de a lansa trei rachete Oreshnik, dintre care una a fost deja folosită în orașul ucrainean Dnipro în noiembrie 2024, iar alta a fost distrusă vineri, în timpul unei operațiuni speciale a Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Potrivit informațiilor serviciilor secrete ucrainene, din toate cele trei rachete inițiale ale Rusiei a rămas una singură. Cu toate acestea, în 2025, Federația Rusă a reușit să fabrice încă trei sisteme de apărare.

Totuși, potrivit serviciilor secrete ucrainene, Rusia are planuri de a fabrica anual încă șase rachete de acest gen.

Zelenski a mai precizat că va împărtăși partenerilor săi informații despre 25 de companii rusești implicate în proiect, care nu sunt încă supuse sancțiunilor occidentale.

Oficialii bieloruși au declarat că sistemul de rachete Oreshnik va fi pus în serviciul de luptă din Belarus până la sfârșitul anului 2025.

În septembrie, Belarusul a exersat desfășurarea sistemului Oreshnik în timpul exercițiilor comune cu Rusia de la Zapad.