Exercițiile Zapad 2025: Rusia și Belarus au exersat lansarea de arme nucleare tactice

Rusia și Belarus încheie astăzi cele cinci zile de exerciții militare Zapad, într-o demonstrație de forță care, potrivit acestora, are scopul de a testa pregătirea lor de luptă, dar care a neliniștit, în același timp, unele țări învecinate în contextul războiului din Ucraina, scrie Reuters.

În cadrul acestor exerciții, Moscova și Minsk au exersat inclusiv lansarea armelor nucleare tactice rusești, printre care și racheta hipersonică rusă Oreșnik, care a fost folosită într-un atac asupra Ucrainei anul trecut.

Demonstrație de forță

Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a declarat, potrivit presei de stat, că era firesc ca armele nucleare tactice rusești să facă parte din exercițiile Zapad.

„Exersăm totul acolo. Ei (Occidentul – n.r.) știu și ei acest lucru, nu îl ascundem. De la tragerea cu arme convenționale de calibru mic până la focoase nucleare. Din nou, trebuie să fim capabili să facem toate acestea. Altfel, de ce ar fi pe teritoriul Belarusului? Dar nu intenționăm în niciun caz să amenințăm pe cineva cu asta”, a spus Lukașenko, potrivit BelTA.

Printre altele, ministerul rus al Apărării a declarat marți că bombardiere strategice rusești Tu-160 cu capacitate nucleară au repetat lansarea de rachete de croazieră peste Marea Barents, mai notează Reuters.

Belarus, un aliat al Rusiei, găzduiește arme nucleare tactice rusești, asupra cărora Moscova păstrează comanda și controlul.

Exercițiile Zapad s-au desfășurat în perioada 12-16 septembrie, la câteva zile după ce forțele poloneze și NATO au declarat că au doborât drone rusești care au intrat în spațiul aerian polonez.