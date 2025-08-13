Prima pagină » Știri externe » Zelenski face o vizită de urgenţă la Berlin. Merz conduce o întâlnirea virtuală a liderilor europeni

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski face o vizită de urgenţă la Berlin. Miercuri, Germania va coordona o întâlnirea virtuală a liderilor europeni. Discuţia a fost convocată înainte de întâlnirea din Alaska dintre Trump şi Putin.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
13 aug. 2025, 10:38, Știri externe

Volodimir Zelenski va vizita Berlinul de unde sunt coordonate întâlniri virtuale europene înainte de summitul Trump-Putin, a anunţat guvernul german, potrivit AP.

Europenii vor face miercuri o nouă încercare de a-l convinge pe Trump să nu accepte condiţiile lui Vladimir Putin legate de teritorii. Totul în cadrul unei întâlniri virtuale convocate de cancelarul german Friedrich Merz. Trump nu a confirmat dacă va participa, dar a spus că va primi „ideile tuturor” înainte de a se întâlni cu Putin.

Întâlnirea Trump-Putin va avea loc vineri în Alaska.