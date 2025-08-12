Președintele american Donald Trump va discuta miercuri cu Volodimir Zelenski și liderii europeni, anunță BBC.

Casa Albă a confirmat planurile lui Donald Trump de a organiza miercuri o întâlnire virtuală cu Volodimir Zelenski și aliații europeni.

De asemenea, CBS a anunțat că informația a fost confirmată și biroul lui Zelenski.

Întâlnirea va avea loc cu două zile înainte ca Trump să se așeze la masa negocierilor cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

Anterior, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus, marți, că întâlnirea cu Putin este un „exercițiu de ascultare” pentru Donald Trump.

Întrebată de ce Zelenski nu a fost invitat la întâlnire, Leavitt a spus că Donald Trump speră ca, la un moment dat, să poată avea loc o întâlnire trilaterală.