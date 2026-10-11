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Zelenski îi răspunde lui Trump: Ucraina va opri atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice

Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia dacă Moscova încetează atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, a declarat duminică președintele Volodimir Zelenski.
Zelenski îi răspunde lui Trump: Ucraina va opri atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice
Iulian Moşneagu
11 oct. 2026, 13:55, Știri externe
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Ucraina va fi pregătită să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii noastre energetice”, a scris Zelenski pe platforma X, potrivit AP.

Președintele ucrainean a afirmat că atacurile asupra infrastructurii energetice ar putea înceta imediat, însă liderul rus Vladimir Putin nu dorește acest lucru.

„Este posibil ca atacurile asupra infrastructurii energetice să înceteze chiar de astăzi, dar Putin nu dorește acest lucru”, a declarat Zelenski, subliniind că orice măsură de detensionare trebuie să fie reciprocă și susținută de garanții reale.

Declarațiile vin după ce președintele american Donald Trump a cerut Ucrainei să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și l-a acuzat pe Zelenski că este responsabil pentru creșterea prețurilor la motorină în Statele Unite.

Sâmbătă, Trump a afirmat că Ucraina are nevoie de un nou președinte, sugerând că Zelenski nu a făcut suficiente eforturi pentru a pune capăt războiului.

„Le sugerez să își aleagă un nou lider, care să poată încheia un acord”, a declarat Trump.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a respins criticile președintelui american, afirmând că Zelenski are sprijinul populației și că doar ucrainenii au dreptul să își aleagă liderul.

Disputa are loc după ce Trump a încheiat vineri un acord cu Vladimir Putin pentru achiziționarea de motorină din Rusia, în încercarea de a reduce prețurile carburanților din SUA. Acordul a fost criticat de oficiali ucraineni și europeni, care au avertizat că veniturile obținute de Moscova ar putea contribui la finanțarea războiului din Ucraina.

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