Zelenski și Erdogan au discutat la Istanbul despre o cooperare mai strânsă în domeniul securității

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă, după întâlnirea cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan, la Istanbul, o cooperare mai strânsă în domeniul securității, în timp ce Kievul încearcă să valorifice pe plan internațional experiența acumulată în timpul războiului.
Iulian Moşneagu
05 apr. 2026, 00:01, Știri externe

Liderul de la Kiev a spus că a convenit cu Erdogan asupra unor „noi pași” în cooperarea de securitate, iar echipele celor două părți vor stabili în scurt timp detaliile, conform Reuters.

„Acest lucru se aplică mai ales domeniilor în care putem sprijini Turcia: expertiză, tehnologie și experiență”, a scris Zelenski pe Telegram.

Potrivit președinției turce, Erdogan i-a transmis că Ankara va continua să sprijine negocierile dintre Ucraina și Rusia pentru încheierea războiului.

Cei doi lideri au discutat și despre proiecte comune în domeniul gazelor, inclusiv infrastructură și dezvoltarea unor zăcăminte.

Turcia, stat membru NATO care a păstrat legături cu ambele tabere, a găzduit primele negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia în 2022. La întâlnirea de sâmbătă, Erdogan a subliniat importanța siguranței maritime în Marea Neagră și a securității aprovizionării cu energie.

În ultimele luni, Ucraina a semnat acorduri similare de cooperare în domeniul securității cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar și poartă discuții cu alte state din Orientul Mijlociu.

După izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, Kievul încearcă să valorifice experiența acumulată în combaterea dronelor în cei patru ani de război cu Rusia.

Zelenski s-a întâlnit la Istanbul și cu Patriarhul Bartolomeu.

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor