Zelenski și Erdogan au discutat la Istanbul despre o cooperare mai strânsă în domeniul securității

Liderul de la Kiev a spus că a convenit cu Erdogan asupra unor „noi pași” în cooperarea de securitate, iar echipele celor două părți vor stabili în scurt timp detaliile, conform Reuters.

„Acest lucru se aplică mai ales domeniilor în care putem sprijini Turcia: expertiză, tehnologie și experiență”, a scris Zelenski pe Telegram.

Potrivit președinției turce, Erdogan i-a transmis că Ankara va continua să sprijine negocierile dintre Ucraina și Rusia pentru încheierea războiului.

Cei doi lideri au discutat și despre proiecte comune în domeniul gazelor, inclusiv infrastructură și dezvoltarea unor zăcăminte.

Turcia, stat membru NATO care a păstrat legături cu ambele tabere, a găzduit primele negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia în 2022. La întâlnirea de sâmbătă, Erdogan a subliniat importanța siguranței maritime în Marea Neagră și a securității aprovizionării cu energie.

În ultimele luni, Ucraina a semnat acorduri similare de cooperare în domeniul securității cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar și poartă discuții cu alte state din Orientul Mijlociu.

După izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, Kievul încearcă să valorifice experiența acumulată în combaterea dronelor în cei patru ani de război cu Rusia.

Zelenski s-a întâlnit la Istanbul și cu Patriarhul Bartolomeu.