Zelenski: „Sunt îngrijorat de orice pierdere a concentrării”

Zelenski le-a declarat reporterilor: „Sunt îngrijorat de orice pierdere a atenției în mijlocul unui conflict de amploare”. El a adăugat însă că disputa privind teritoriul autonom danez și războiul din Ucraina nu ar trebui considerate probleme „interschimbabile”,potrivit Le Figaro.

Volodimir Zelenski a reiterat că țara sa se confruntă cu „un război la scară largă. Avem un agresor specific, victime specifice”. Invazia Rusiei în Ucraina, lansată în 2022, este cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace. Aproape jumătate din capitala, Kiev, a fost din nou fără încălzire marți, la temperaturi foarte scăzute, în urma unei noi runde de atacuri aeriene rusești peste noapte.

Liderul ucrainean a cerut, de asemenea, Washingtonului să rezolve disputa privind Groenlanda prin negocieri, o dispută care amenință relațiile cu aliații europeni ai NATO. „Îmi doresc cu adevărat ca Statele Unite să asculte Europa, să asculte cu adevărat într-un format diplomatic ”, a spus el.

De câteva săptămâni, președintele american insistă că dorește să transforme Groenlanda, o insulă autonomă aparținând Danemarcei, într-un teritoriu american, declanșând o gravă criză diplomatică cu europenii. Donald Trump amenință, de asemenea, mai multe țări europene, opuse ambițiilor sale, cu noi tarife vamale, stârnind temeri despre un nou război comercial.