Zelenski va face o vizită oficială în Grecia la sfârșitul acestei săptămâni

Potrivit publicației elene Kathimerini, citată de Ukrainska Pravda, programul vizitei președintelui ucrainean este ajustat constant din motive de securitate. Totuși, Zelenski este așteptat să ajungă în Grecia, duminică, în prima jumătate a zilei.

Președintele Ucrainei se va întâlni cu președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas, premierul Kyriakos Mitsotakis, dar și vorbitorul Parlamentului elen, Nikitas Kaklamanis.

Ultima vizită oficială în Grecia efectuată de Zelenski a avut loc în august 2023, ca parte a summitului de la Atena.

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a vizitat ultima dată Ucraina în luna iunie a acestui an. El s-a aflat la Odesa cu prilejul summitului Ucraina – Europa de Sud-Est.