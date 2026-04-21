Zelenski vorbește despre o Uniune Europeană cu Turcia și Marea Britanie

Acesta precizează că UE ar fi mult mai puternică dacă ar enumera și țări care nu sunt în prezent în Uniune, precum Regatul Unit, Turcia sau Norvegia. Declarațiile acordate televiziunii au fost reluate, marți, într-o postare publicată pe X.

„O uniune care ar putea fi mult mai puternică – cred că aceasta ar fi o uniune formată din țări precum Norvegia, Ucraina, Regatul Unit și Turcia. Acestea sunt patru țări care lipsesc din Uniunea Europeană”, a declarat președintele ucrainean.

Acesta a precizat că este conștient că există întrebări când vine vorba de Turcia, dar și că știe că Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană.

„Știu că există întrebări când vine vorba de Turcia. Știu că Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană. Știu că Norvegia are multe forme diferite de cooperare și legături economice cu UE și așa mai departe. Dar totuși cred că aceste patru țări ar face din UE cea mai puternică uniune din lume, cu cea mai bună securitate din lume”, a declarat Zelenski.

Acesta a mai precizat și că Turcia și Ucraina, împreună, depășesc armata Rusiei, „de la controlul Mării Negre până la controlul spațiului aerian”.

El a declarat și că Ucraina își dorește să facă parte din Uniunea Europeană, afirmând că deja țara sa contribuie la consolidarea blocului, în contextul Războiului împotriva Rusiei.

„Vrem să facem parte din Uniunea Europeană. Și sunt convins că, dacă unii reprezentanți ai UE nu vor comite greșeli, vom ajunge acolo. Deja contribuim la consolidarea UE, în primul rând din perspectiva securității. Iar astăzi, securitatea este o prioritate pentru toată lumea”, a declarat președintele Volodmir Zelenski.

De ce Norvegia, Turcia și Regatul Unit nu sunt state membre UE?

Norvegia nu este parte a Uniunii Europene. Decizia a fost votată de poporul norvegian în urma a două referendumuri susținute în 1972 și 1994. Norvegienii au acorda un vot negativ deciziei statului de a adera la UE, pe fondul percepției că valorile democratice, atât naționale cât și locale ar fi mai bine păstrate în afara UE. De asemenea, în rândul populației de la acea vreme exista și un scepticism față de liberalismul de piață, care este înscris în constituția UE, potrivit SystemChange Alliance.

Turcia a început negocierile de aderare la UE în 2005, însă nu s-au înregistrat mari schimbări în îndeplinirea reformelor pentru ca țara să ajungă la standardele europene. De asemenea, după represiunea declanșată de guvernul turc, urmare a loviturii de stat eșuate din iulie 2016, negocierile s-au încheiat efectiv și de atunci nu au mai fost deschise noi capitole, potrivit Parlamentului European.

Marea Britanie a decis prin referendum, în 2016, ieșirea din Blocul european pe fondul ținerii sub control a migrației, o mai bună gestionare a bugetului propriu, dar și suveranitatea națională față de guvernul European, dar și un curent eurosceptic care a crescut în rândul britanicilor. Cu toate acestea, negocierile de ieșire a Marii Britanii din blocul european s-au încheiat abia în 2020.

Cu toate acestea, după 10 ani de la acel referendum, potrivit unui sondaj recent realizat de Best for Britain, 53% dintre cetățeni ar dori reintegrarea Regatului Unit în blocul european, potrivit The Independent.