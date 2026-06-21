Zona de interdicție aeriană pentru discuțiile Iranului a perturbat zborurile de pe aeroportul din Zurich

Incidentul a apărut după integrarea unei zone restricționate deasupra stațiunii montane Buergenstock, unde au loc negocierile, în sistemele radar ale controlului aerian elvețian Skyguide, scrie Reuters.

Potrivit autorităților, această zonă a fost stabilită în ultimul moment, deoarece decizia privind organizarea ultimei runde de discuții a fost finalizată abia sâmbătă.

Skyguide a precizat că operațiunile au revenit la normal, subliniind că sistemele funcționează acum fără probleme și că siguranța traficului aerian a fost menținută în permanență.

Până la prânz, au fost anulate 12 sosiri și 14 plecări, iar cel puțin 60 de zboruri au înregistrat întârzieri, potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului.

Vicepreședintele SUA JD Vance a sosit la Buergenstock pentru discuțiile de pace cu Iranul, însă procesul diplomatic a fost umbrit de anunțul Teheranului privind reimpunerea blocadei asupra Strâmtorii Ormuz.

Elveția a promis un cadru „discret și fiabil” pentru negocieri, stațiunea fiind situată la aproximativ 50 de kilometri sud de aeroportul din Zurich.