Zona euro crește peste așteptări: Franța și Spania trag economia înainte, Germania și Italia frânează

Datele preliminare publicate de Eurostat confirmă rezistența neașteptată a economiei europene în perioada iulie–septembrie, după mai multe luni marcate de incertitudini economice și tensiuni geopolitice. Creșterea de 0,2% a PIB-ului depășește estimarea de 0,1% prognozată de economiștii chestionați de Reuters.

Economiile din sud salvează trimestrul

Potrivit CNBC, principalul impuls a venit dinspre Franța și Spania, două economii care au performat peste așteptări. Spania a raportat o creștere trimestrială de 0,6%, iar Franța de 0,5%, semnificativ peste estimările de 0,2%, în ciuda tensiunilor politice interne.

În schimb, Germania și Italia, celelalte motoare economice ale zonei euro, au înregistrat stagnare, trăgând în jos media generală a blocului.

Moneda euro s-a apreciat ușor joi, cu 0,16%, ajungând la 1,1618 dolari, imediat după publicarea datelor.

BCE respiră ușurată, nu trebuie să scadă dobânzile

Datele, comunicate chiar în ziua în care Banca Centrală Europeană (BCE) urmează să decidă politica monetară, reduc presiunea asupra instituției de a continua scăderea dobânzilor. După o reducere a ratei-cheie în iunie, se așteaptă ca BCE să mențină dobânda de depozit la 2%, mai ales că inflația anuală a urcat ușor, de la 2% la 2,2% în septembrie.

„Ciclul de reduceri ale dobânzilor pare să se fi încheiat, cel puțin pentru moment”, consideră analiștii financiari. Matthew Ryan, director de strategie la compania financiară Ebury, a explicat că, „în condițiile în care economia dă semne de revenire, iar inflația crește ușor, BCE va fi mai prudentă înainte de a lua noi decizii”.

Posibile reduceri de dobândă în 2026

Chiar dacă redresarea este vizibilă, BCE trebuie să fie prudentă acum, dar ar putea avea spațiu de manevră mai târziu, dacă inflația scade.

„Activitatea economică au fost pozitivă, iar cererea internă rămâne pe un trend ascendent și nu ar trebui exclusă posibilitatea ca BCE să opereze câteva reduceri suplimentare anul viitor”, mai ales dacă scăderea prețurilor la energie și exporturile puternice ale Chinei vor accentua presiunile dezinflaționiste, a spus Natasha May, analistă de piață la J.P. Morgan.

Faptul că dobânzile rămân neschimbate este, în general, o veste bună. Arată că economia zonei euro este suficient de stabilă încât BCE nu mai simte nevoia să intervină prin noi reduceri. Pentru populație și firme, acest lucru înseamnă că ratele nu vor crește, dar nici nu se vor ieftini deocamdată, iar pentru investitori, aduce o doză de predictibilitate după o perioadă marcată de incertitudine.