Poftele de după cină nu înseamnă întotdeauna foame. Ce caută, de fapt, creierul

Este o situație cunoscută: ai luat cina, dar o oră mai târziu apare pofta de ceva dulce. După înghețată, biscuiți sau ciocolată, poate urma dorința de a mânca ceva sărat sau crocant, în timp ce te uiți la televizor.

Jessica Dean, dietetician și coordonator al programelor pentru starea de bine a angajaților la ComPsych, companie specializată în servicii de sănătate mintală și sprijin pentru angajați, a explicat pentru Real Simple că astfel de pofte pot avea legătură mai degrabă cu nevoia de relaxare decât cu foamea propriu-zisă.

„Deși uneori sunt provocate de foamea fizică, cel mai adesea poftele nocturne sunt determinate de nevoia de a ne relaxa după o zi lungă”, spune experta americană.

Creierul poate căuta dopamină, nu mâncare

Potrivit dieteticienei, atunci când apare pofta de mâncare, creierul poate căuta, de fapt, dopamină, și nu hrană, o substanță chimică implicată în mecanismele de recompensă și satisfacție ale creierului.

„Dopamina este o substanță chimică din creier asociată cu starea de bine și implicată în modul în care experimentăm satisfacția și, deși poate părea că creierul cere mâncare, el cere, de fapt, dopamină”, a explicat Dean.

În astfel de momente, alegerile alimentare tind să se îndrepte către produse bogate în zahăr, grăsimi și sare, acestea fiind adesea la îndemână și printre primele la care ne gândim.

Ce poți face când apar poftele după cină

Soluția propusă de experți este găsirea unei alte activități care să ofere senzația de relaxare și satisfacție căutată la sfârșitul zilei.

O plimbare, meditația, citirea unei cărți captivante sau o baie relaxantă sunt câteva dintre variantele recomandate. Ideea este ca ritualul de după cină să nu mai fie asociat automat cu mâncarea.

Dacă gustările nocturne au devenit deja o rutină, simpla renunțare la ele poate fi mai dificilă. În această situație, Dean recomandă schimbarea obiceiurilor și chiar a mediului asociat cu mâncatul.

De exemplu, dacă statul pe canapea este însoțit aproape întotdeauna de o gustare, rutina poate fi înlocuită cu prepararea unei cești de ceai, spălatul pe dinți sau relaxarea într-o altă cameră.

„Aceste tipuri de schimbări pot crea noi asocieri și pot face ca obiceiurile mai sănătoase să fie mai ușor de repetat”, explică dieteticianul.

O gustare ocazională seara nu reprezintă, în sine, o problemă, subliniază însă experta americană. Atenția ar trebui îndreptată mai ales către situațiile în care mâncatul după cină devine un obicei repetat, chiar și în absența foamei fizice.