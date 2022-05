Rolul Belarusului în războiul din Ucraina

Rusia a renunţat să mai pretindă că Minskul se bucură se autonomie

Rusia are o listă scurtă de aliaţi în războiul care se află în plină desfăşurare, însă niciunul nu este mai valoros decât Belarus, fără care nu poate să îşi atingă obiectivul în Ucraina. Asemenea Ucrainei, Belarus se află în regiunea frontalieră care, dacă se află sub controlul Moscovei, îi oferă Rusiei un avantaj strategic faţă de adversarii săi din Europa. Spre deosebire de Ucraina, Belarus se află deja sub controlul Rusiei.

De fapt, Moscova a avut întotdeauna o influenţă disproporţionată acolo. Aceasta s-a intensificat anul trecut, când Rusia l-a susţinut pe preşedintele Aleksandr Lukaşenka într-o revoltă a belaruşilor provocată de suspiciunea unei fraude la alegerile prezidenţiale. Moscova l-a ajutat pe Lukaşenka să pedepsească persoanele care erau în dezacord cu acesta şi rangurile politice apropiate, intensificând cooperarea economică pentru a ajuta Belarusul să facă faţă sancţiunilor Occidentului. De atunci, cele două ţări au consolidat modelul Uniunii Statale, transformând Belarusul într-o ţară care este independentă doar cu numele. Din punct de vedere economic, Belarus depinde de Rusia în domeniul comerţului, în special în privinţa petrolului, rafinării petrolului şi vânzării de combustibil, şi în domeniul investiţiilor directe străine. Din punct de vedere militar, exerciţii şi schimburi între cele două ţări au loc tot timpul. În luna noiembrie a anului trecut, înainte de criza ucraineană, cele două state au aprobat o serie de acorduri care intensificau integrarea între politicile lor de apărare şi cele fiscale, exact lucrul de care are nevoie Rusia acum.

Ultimele zile au arătat că Belarusul a jucat un rol esenţial în strategia Rusiei privind câştigarea controlului asupra Ucrainei. Aşa cum această ţară a fost folositoare pentru planificarea unor exerciţii la scară largă înainte de invazie, la fel de importantă s-a dovedit ca zonă critică de lansare a invaziei: Rusia şi-a deschis unul dintre cele trei fronturi din nord, trimiţând tancuri, elicoptere şi militari la sud de graniţa belarusă. De asemenea, există informaţii potrivit cărora trupele belaruse participă activ la lupte alături de forţele ruseşti în Ucraina.

Din punct de vedere economic, Belarusul este dispus să ajute Rusia să funcţioneze în afara sistemului bancar SWIFT. Rusia are propria sa reţea financiară în afara SWIFT, numită Sistemul pentru Transferul Mesajelor Financiare, în care aproape toate băncile belaruse au fost incorporate pe durata anului 2021. Rusia se va baza mai mult acum pe Uniunea Economică Euroasiatică, în care Belarusul este al treilea cel mai mare membru. Chiar şi la nivel diplomatic, Belarusul s-a dovedit a fi extrem de folositor pentru a oferi un loc în care să se ţină discuţiile Ucraina-Rusia.

Acest lucru face ca stabilitatea Belarusului să fie foarte importantă pentru Rusia. În prezent, Lukaşenka pare să aibă problemele interne sub control. În timpul sfârşitului de săptămână trecut, 78% dintre votanţii eligibili au participat la un referendum privind Constituţia ţării, aprobat de 65% dintre aceştia. Noua Constituţie introduce un termen limită pentru preşedinţie, însă îi tot oferă lui Lukaşenka posibilitatea de a rămâne la putere până în 2035, şi umple Adunarea Populară Belarusă doar cu loialişti ai guvernului. De asemenea, aceste schimbări vor permite trupelor ruseşti şi armelor nucleare să fie staţionate permanent în ţară – mai degrabă o formalitate, decât o decizie revoluţionară.

Un sentiment antirusesc şi, implicit, un sentiment anti-Lukaşenka, există deja în Belarus. În acest sfârşit de săptămână, au avut loc doar câteva proteste mici în ţară împotriva invaziei Ucrainei de către Rusia. Forţele de securitate le-au ţinut sub control şi au făcut peste 400 de arestări, multe dintre ele în Minsk. Cu toate acestea, răspândirea sentimentului antirusesc ar putea fi o posibilă ameninţare care nu mai poate fi ignorată de Moscova.

Este încă neclar cum se va termina războiul din Ucraina. Însă ce este clar este că, într-o oarecare măsură, succesul continuu al Rusiei în Belarus se bazează şi pe ceea ce se întâmplă cu vecinul său din sud.

Allison Fedirka este director de analiză pentru Geopolitical Futures. Înainte de a lucra la GPF, Fedirka a lucrat pentru Stratfor ca specialist pe zona Americii Latine.

