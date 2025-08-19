19 laureați ai Premiului Nobel îi cer lui Trump să continue presiunile pentru eliberarea prizonierilor din Belarus

Un grup de 19 laureați ai Premiului Nobel i-au adresat președintelui Statelor Unite, Donald Trump, o scrisoare deschisă în care îl îndeamnă să continue presiunile asupra regimului de la Minsk pentru eliberarea prizonierilor politici.

Apelul vine după ce, săptămâna trecută, Trump a discutat telefonic cu președintele belarus Aleksandr Lukașenko, ridicând speranțe privind posibile grațieri.

În scrisoare, semnatarii îi mulțumesc liderului american pentru implicare, dar insistă că este nevoie de mai multe acțiuni diplomatice pentru a obține eliberarea a aproximativ 1.300 de persoane aflate în detenție pe criterii politice.

Potrivit Reuters, inițiativa survine în contextul în care Trump manifestă un interes tot mai vizibil pentru consolidarea profilului său internațional în domeniul păcii și al drepturilor omului, inclusiv prin dorința declarată de a primi Premiul Nobel pentru Pace.