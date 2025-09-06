Controverse la IPJ Constanța: Sindicatul Europol acuză lipsa echipamentului pentru polițiști

Sindicatul Europol a lansat un atac dur la adresa conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Constanța pe care o acuză că trimite sute de noi polițiști la intervenții fără echipamentul esențial. În replică, IPJ Constanța susține că informația nu reflectă realitatea din teren.

În ultimii ani, sute de polițiști au fost repartizați la Constanța, însă Inspectoratul de Poliție Județen nu le-a asigurat dotarea necesară pentru intervențiile în teren, acuză Sindicatul Europol.

„Deși Ministerul Afacerilor Interne se confruntă cu un deficit istoric de personal și se plânge că tinerii nu mai aleg această profesie, chiar și puținele sute de polițiști nou-încadrați din sursă externă la nivelul IPJ Constanța sunt trimiși în teren doar cu… „protecția divină”.

Ultimii agenți repartizați la structurile de ordine publică și rutiere nu au primit nici până azi dotările esențiale pentru intervențiile 112: cătușe, spray-uri iritant-lacrimogene sau tomfe. Și totuși, în plin sezon estival, au intervenit în mii de cazuri, expunându-se riscului de a fi agresați fără posibilitatea de a se apăra sau de a riposta împotriva acțiunilor agresorilor”, a transmis printr-un comunicat de presă, Sindicatul Europol.

Amintind tragedia de la la 2 Mai, după care l-a Constanța au fost repartizați cu precădere sute de absolvenți ai școlilor de agenți, Europol susține că s-au alocat resurse pentru „a da bine la presă”, dar polițiștii sunt lăsați să iasă în stradă fără dotările obligatorii.

„Documentarea noastră arată că peste 100 de polițiști de ordine publică și rutieri din IPJ Constanța lucrează, în prezent, fără mijloacele de dotare obligatorii. Situația contravine chiar prevederilor Ordinului MAI nr. 60/2010”.

Sindicatul Europol precizează că problemele au fost sesizate conducerii.

„Am sesizat problema atât conducerii inspectoratului, cât și IGPR. Răspunsul neoficial primit este, însă, halucinant: „nu sunt fonduri pentru achiziții” și „nu au fost corect estimate nevoile logistice”. Astfel de justificări nu pot ascunde realitatea: polițiștii sunt trimiși deliberat la risc, fără mijloace minimale de protecție prevăzute de lege, în timp ce conducerea își arogă merite în conferințe”.

În replică Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a transmis, la rândul său un comunicat în care dezminte informațiile.

„Apreciem că este regretabilă transmiterea în spațiul public de informații care nu reflectă realitatea din teren și care pot afecta în mod negativ percepția asupra profesionalismului și capacității instituționale a Poliției Române. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța beneficiază de echipamentele necesare desfășurării activităților operative și preventive, în conformitate cu standardele legale și procedurile instituționale”, a transmis IPJ Constanța.

Potrivit oficialilor Poliției Constanța, în ultimii ani, au fost realizate investiții semnificative pentru modernizarea parcului auto, dotarea cu mijloace de intervenție, armament, veste anti-glonț, bodycam-uri, spray iritant-lacrimogen și celelalte echipamente esențiale pentru asigurarea unui climat de siguranță publică.

„În timpul misiunilor, polițistul debutant nu este expus unor riscuri, întrucât intervențiile la evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112 se realizează în patrule formate din doi polițiști. Mai mult, în intervențile cu risc ridicat, la fața locului sunt dirijate mai multe patrule de poliție. În plus, polițistul are obligația de a aplica gradual forța, începând cu forța fizică, conform dispozițiilor legale”, se arată în comunicatul IPJ Constanța.

În ultimii 3 ani, în structurile Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au fost încadrați aproximativ 740 de polițiști, din sursă externă, iar toți polițiștii au fost dotați cu armament și muniția aferentă, mai spun oficialii poliției. Totodată, o parte dintre polițiștii nou-încadrați sunt programați pentru a-și ridica echipamentul, în vederea asigurării continuității procesului de echipare.