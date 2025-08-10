Prima pagină » Justiţie » Focuri de armă în apropierea frontierei. Polițiștii români au confiscat țigări de contrabandă

Polițiștii de frontieră din județul Botoșani au descoperit și confiscat o cantitate mare de țigări de contrabandă, în valoare de peste 125.000 lei, în apropierea graniței cu Republica Moldova.
Petru Mazilu
10 aug. 2025, 10:48, Social

Mai multe focuri de armă au fost trase în județul Botoșani, în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Polițiștii au confiscat o cantitate importantă de țigări de contrabandă.

Poliţiştii de frontieră botoșăneni au depistat în apropierea graniței mai multe colete cu țigarete de contrabandă, în valoare totală de peste 125.000 lei. Polițiștii au fost nevoiți să tragă cu arma.

„În data de 09 august a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Românești, aflați în exercitarea unei misiuni specifice, au observat în jurul orei 00:10, pe direcția localității Dămideni, mai multe persoane care se deplasau dinspre râul Prut către interiorul național, transportând fiecare câte un colet voluminos. În momentul în care persoanele au observat polițiștii de frontieră au abandonat coletele și s-au dispersat în vegetația din zonă. Polițiștii de frontieră au efectuat somații legale prin voce, însă acestea nu s-au supus, motiv pentru care colegii noștri au executat șapte focuri de armă în plan vertical, cu respectarea reglementărilor legale, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale”, a transmis Poliția de Frontieră.

În coletele abandonate au fost descoperite 10.000 pachete țigarete (200.000 țigarete), cu timbru de acciză Republica Moldova, în valoare totală de peste 125.000 lei. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.