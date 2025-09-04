Medic din Timiș, arestat la domiciliu după ce ar fi primit șapgă de la zeci de pacienți

Bărbatul a fost reținut miercuri de procurorii timișeni, cercetat fiind pentru fapte de corupție. Măsura a fost luată în urma în urma unor percheziții într-un dosar legat de infracțiuni de luare și dare de mită. Anchetatorii au descins miercuri într- instituție medicală publică din Făget, la sediul unui cabinet medical, dar și în locuința unei femei în vârstă de 55 de ani.

Potrivit procurorilor, în perioada aprilie 2024 – 29 august 2025, un medic din cadrul unei instituții medicale publice din Făget ar fi primit, cu titlu de mită, diferite sume de bani sau alte bunuri de la 32 de pacienți care s-au prezentat la biroul acesteia din cadrul unității medicale.

În urma probatoriului administrat, medicul a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș pentru 24 de ore, iar joi, magistrații au dispus ca medicul să rămână în arest la domiciliu.