Patru români care făceau parte dintr-un grup acuzat de tâlhărie și omor în Cehia, arestați

Potrivit IPJ Mureș, polițiștii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale, în cooperare cu autoritățile judiciare din Cehia, Austria și Ungaria și sub coordonarea Eurojust, au pus în executare patru mandate europene de arestare.

Acestea au fost emise pe numele unor cetățeni români, de naționalitate maghiară, cu vârste cuprinse între 17 și 54 de ani, din județele Mureș și Harghita.

Activitățile au avut loc simultan cu cele desfășurate de autoritățile judiciare din Ungaria și Cehia, vizând, în total, șapte persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, tâlhărie calificată și omor, fapte comise pe teritoriul Republicii Cehe.

Cele patru persoane vizate au fost reținute, iar ulterior Curtea de Apel Târgu Mureș a dispus arestarea acestora, urmând a fi derulate procedurile judiciare specifice predării către autoritățile cehe, pentru continuarea urmăririi penale și a procesului judiciar.