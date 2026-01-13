Protecție legală pentru jurnaliști și activiști împotriva proceselor abuzive

Ministerul Justiției a anunțat marți definitivarea proiectului de lege care introduce în legislația românească mecanisme de protecție împotriva proceselor judiciare folosite ca instrument de intimidare. Proiectul transpune în legislația națională Directiva (UE) 2024/1069, cunoscută drept Directiva anti-SLAPP. Actul european urmărește combaterea „acțiunilor strategice în justiție împotriva mobilizării publice”, respectiv procesele intentate pentru a descuraja exprimarea publică pe teme de interes general, nu pentru a obține o reparație reală.

Protecție extinsă pentru jurnaliști și activiști

Potrivit Ministerului Justiției, inițiativa legislativă are în vedere protejarea unor drepturi fundamentale: „dreptul la libertatea de exprimare și de informare, dreptul la libertatea de asociere și de întrunire pașnică”.

Reglementările urmează să se aplice atât cauzelor civile cu element transfrontalier, cât și proceselor interne, extinzând standardele minime europene și la situațiile din România, „în acord cu Recomandarea (UE) 2022/758 a Comisiei Europene privind protecția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului”.

Garanții împotriva proceselor abuzive

În mod explicit, proiectul oferă protecție „persoanelor fizice și juridice implicate în acțiuni de mobilizare publică în chestiuni de interes public, cum sunt jurnaliștii de investigație, organizațiile mass-media sau apărătorii drepturilor omului”.

Pentru a preveni abuzurile, sunt introduse garanții procedurale precum „respingerea rapidă a cererilor vădit nefondate”, obligarea reclamanților la „depunerea unei cauțiuni pentru acoperirea cheltuielilor de judecată estimate”, precum și „acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul suferit” și aplicarea de sancțiuni.

Efecte asupra sistemului judiciar

Ministerul a subliniat că noile reguli vor contribui la „eliminarea obstacolelor din calea bunei desfășurări a proceselor civile” și la asigurarea „accesului real și efectiv la justiție, precum și a echilibrului just între drepturile procesuale ale părților”.

Combaterea practicilor SLAPP „va avea un impact social pozitiv” – spun oficialii din Justiție – prin descurajarea folosirii instanțelor pentru „multiplicarea, prelungirea și creșterea costurilor litigiilor civile” împotriva persoanelor fizice și juridice care se angajează în dezbateri pe teme de interes public. Potrivit ministerului, măsura va avea ca efect direct degrevarea instanțelor și reducerea cheltuielilor judiciare.

Proiectul de Lege privind protecția împotriva cererilor vădit neîntemeiate sau a procedurilor judiciare abuzive îndreptate împotriva persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică urmează să fie transmis, în următoarele zile, spre avizare intra-guvernamentală.