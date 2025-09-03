Solicitările grefierilor către ministrul Justiției: digitalizare, personal suplimentar și robe negre

La sediul Ministerului Justiției a avut loc, mirercuri, o întâlnire a ministrului Justiției, Radu Marinescu, cu reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Justiției, discuțiile au vizat aspecte importante cu privire la statutul grefierilor, accentul punându-se, la solicitarea reprezentanților sindicatului, pe necesitatea participării persoanelor cu putere decizională din cadrul Ministerului Justiției la întâlnirile grupului de lucru constituit în acest sens, în scopul eficientizării activității, precum și în vederea menținerii în permanență a unui dialog deschis între toți factorii implicați.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat că s-a stabilit ca la nivelul Serviciului profesii juridice conexe să fie înființat un compartiment de grefă judiciară, care să aducă o contribuție semnificativă activității grefierilor și, totodată, să asigure o bună cooperare în relația cu reprezentanții acestora.

Degrevarea activității judecătorești

Un alt punct al discuțiilor a fost degrevarea activității judecătorești. Reprezentanții sindicatului au menționat aici, digitalizarea, proceduri de lucru simplificate, adoptarea de acte normative și, nu în ultimul rând, chiar și în acest context care necesită o prudență financiară foarte strictă, găsirea unor soluții pentru suplimentarea schemelor de personal.

Cu privire la acest ultim aspect, se arată în comunicatul de presă, ministrul Justiției a transmis că va susține orice demers pentru acoperirea deficitului de resursă umană în rândul grefierilor. În acest sens va purta discuții cu reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru identificarea cu rapidă a unor soluții optime.

Printre subiectele de discuție s-a numărat și unul legat de culoarea robei purtate în instanțele de judecată. Grefierii i-au spus ministrului că își doresc să poarte robe negre, nu gri ca în prezent.

„În cadrul întâlnirii de astăzi, s-a adus în discuție și intenția schimbării culorii robei grefierilor din gri în negru, pentru o aliniere la culoarea generală din sistemul judiciar”.

Cu privire la zona investițională din sistemul judiciar, ministrul Radu Marinescu, a precizat că în perioada imediat următoare va efectua o vizită la Primăria Cornetu pentru a discuta despre situația imobilului Judecătoriei Cornetu care necesită intervenții de refacere și consolidare.