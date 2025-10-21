Un consilier al premierului califică blocajul de la Curtea Constituțională drept „de netolerat”

Întrebat, marți, la Digi 24, despre blocajul legat de pensiile speciale ale magistraților, Dumitru a declarat că situația reprezintă „o aberație”, subliniind că „un sistem în care se pensionează oamenii la 48-50 de ani și cu o pensie mai mare cât salariul, nu există nicăieri în lume”.

Consilierul premierului a atras atenția că aproximativ 80% din nivelul acestor pensii reprezintă de fapt transferuri de la bugetul de stat.

„Decizia finală este una de formă”

„Sunt bani pe care noi toți ceilalți cetățeni contribuabili în această țară, îi plătim pentru acele pensii care n-au nicio legătură cu contributivitatea”, a explicat Dumitru.

Pensia medie din magistratură este de 25.000 de lei, din care aproximativ 20.000 de lei sunt susținuți de la bugetul de stat, iar doar 5.000 de lei provin din contribuțiile efectiv plătite.

Întrebat de ce Curtea Constituțională a amânat de două ori decizia, Dumitru a răspuns că nu reușește să înțeleagă „de ce ai amânat de două ori o decizie, când decizia finală este una de formă, că lipsește un document, avizul CSM”.

El a subliniat că „lucrul ăsta se putea vedea în două minute” și că nu este normal „să-ți iei o țară întreagă, pur și simplu, luni de zile”.

Consilierul a avertizat că de această decizie „depinde stabilitatea guvernării, depinde accesul la fondurile europene”, întrucât reforma pensiilor speciale reprezintă un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Solicitat să ofere o soluție pentru ieșirea din blocaj, Dumitru a admis că nu are un răspuns: „Sincer, eu nu sunt nici politician. Nu știu care este soluția. N-am o soluție. Dar, în mod sigur, suntem într-un blocaj major”.

România riscă un nou bocaj

Referitor la creșterea taxelor și impozitelor, consilierul premierului a explicat că acestea trebuiau crescute inevitabil, dar a subliniat principiul echității:

„Dacă ceri cetățenilor, contribuabilor din această țară să plătească mai mult, trebuie să faci absolut obligatoriu și pe partea de cheltuieli, eforturi foarte mari de îmbunătățire a eficienței cheltuielii banilor publici”.

Dumitru a avertizat că, în absența reformelor promise, „conformarea voluntară a contribuabilor nu se va îmbunătăți”, iar România riscă să ajungă „din nou în același blocaj” la elaborarea bugetului pentru 2027.