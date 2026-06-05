Au făcut pâine cu drojdia găsită într-o mumie veche de 5.300 de ani

O descoperire neobișnuită făcută în corpul lui Ötzi, celebra mumie înghețată descoperită în Alpi, i-a determinat pe cercetători să încerce un experiment neașteptat. După ce au identificat drojdii care au supraviețuit în mediul extrem de rece al mumiei, oamenii de știință au reușit să le cultive și chiar să prepare pâine cu maia.

Ötzi, cunoscut și ca „Omul Ghețurilor”, a trăit în urmă cu aproximativ 5.300 de ani. Trupul său a fost descoperit în 1991 în Alpii Ötztal, la granița dintre Italia și Austria, fiind una dintre cele mai bine conservate mumii naturale descoperite vreodată.

Într-un studiu publicat în revista Microbiome, cercetătorii de la institutul Eurac din Bolzano au descoperit că anumite microorganisme continuă să fie active în corpul mumificat. Surpriza cea mai mare a fost identificarea mai multor tipuri de drojdii adaptate la temperaturi sub zero grade.

„Ceea ce nu ne așteptam să găsim a fost drojdia”, a declarat Mohamed Sarhan, coordonatorul cercetării.

Cum a ajuns drojdia să supraviețuiască timp de peste 5.000 de ani

Oamenii de știință au prelevat mostre din intestinele, pielea și lichidul rezultat în urma dezghețării parțiale a mumiei. Analizele genetice au arătat că aceste drojdii au ajuns în corpul lui Ötzi la scurt timp după moarte și au rămas acolo timp de milenii.

Curioși să afle dacă microorganismele mai sunt viabile, cercetătorii le-au cultivat într-un mediu controlat. Ulterior, au încercat să prepare pâine cu maia folosind aceste tulpini neobișnuite.

Primele încercări au eșuat, însă după aproximativ trei luni de experimente au obținut un rezultat surprinzător.

„Am reușit să facem un aluat fermentat foarte, foarte bun”, a spus Sarhan.

Cercetătorii iau acum în calcul și alte utilizări ale acestor drojdii. Una dintre ele ar putea fi degradarea fenolului, o substanță chimică folosită în trecut pentru conservarea mumiei și care reprezintă un poluant periculos pentru mediu.

Mumia care continuă să ofere informații despre trecutul omenirii

Studiul a oferit și informații valoroase despre microbiomul uman din preistorie. În intestinele lui Ötzi a fost identificată o bacterie aproape dispărută în societățile moderne, dar care încă poate fi întâlnită la unele comunități tradiționale din Africa și America de Sud.

Potrivit cercetătorilor, descoperirea demonstrează că celebra mumie nu este doar o capsulă a timpului, ci un ecosistem complex în care microorganisme vechi și moderne coexistă într-un mod surprinzător.