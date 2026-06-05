Prima pagină » Life-Entertaiment » Au făcut pâine cu drojdia găsită într-o mumie veche de 5.300 de ani

Au făcut pâine cu drojdia găsită într-o mumie veche de 5.300 de ani

Cercetătorii au reușit un experiment care pare desprins dintr-un film SF. După ce au descoperit drojdie în corpul lui Ötzi, celebra mumie veche de peste 5.300 de ani găsită în Alpi, oamenii de știință au cultivat microorganismele și le-au folosit pentru a prepara pâine cu maia. Rezultatul i-a surprins chiar și pe autorii studiului.
Au făcut pâine cu drojdia găsită într-o mumie veche de 5.300 de ani
Andreea Tobias
05 iun. 2026, 07:21, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O descoperire neobișnuită făcută în corpul lui Ötzi, celebra mumie înghețată descoperită în Alpi, i-a determinat pe cercetători să încerce un experiment neașteptat. După ce au identificat drojdii care au supraviețuit în mediul extrem de rece al mumiei, oamenii de știință au reușit să le cultive și chiar să prepare pâine cu maia.

Ötzi, cunoscut și ca „Omul Ghețurilor”, a trăit în urmă cu aproximativ 5.300 de ani. Trupul său a fost descoperit în 1991 în Alpii Ötztal, la granița dintre Italia și Austria, fiind una dintre cele mai bine conservate mumii naturale descoperite vreodată.

Într-un studiu publicat în revista Microbiome, cercetătorii de la institutul Eurac din Bolzano au descoperit că anumite microorganisme continuă să fie active în corpul mumificat. Surpriza cea mai mare a fost identificarea mai multor tipuri de drojdii adaptate la temperaturi sub zero grade.

„Ceea ce nu ne așteptam să găsim a fost drojdia”, a declarat Mohamed Sarhan, coordonatorul cercetării.

Cum a ajuns drojdia să supraviețuiască timp de peste 5.000 de ani

Oamenii de știință au prelevat mostre din intestinele, pielea și lichidul rezultat în urma dezghețării parțiale a mumiei. Analizele genetice au arătat că aceste drojdii au ajuns în corpul lui Ötzi la scurt timp după moarte și au rămas acolo timp de milenii.

Curioși să afle dacă microorganismele mai sunt viabile, cercetătorii le-au cultivat într-un mediu controlat. Ulterior, au încercat să prepare pâine cu maia folosind aceste tulpini neobișnuite.

Primele încercări au eșuat, însă după aproximativ trei luni de experimente au obținut un rezultat surprinzător.

„Am reușit să facem un aluat fermentat foarte, foarte bun”, a spus Sarhan.

Cercetătorii iau acum în calcul și alte utilizări ale acestor drojdii. Una dintre ele ar putea fi degradarea fenolului, o substanță chimică folosită în trecut pentru conservarea mumiei și care reprezintă un poluant periculos pentru mediu.

Mumia care continuă să ofere informații despre trecutul omenirii

Studiul a oferit și informații valoroase despre microbiomul uman din preistorie. În intestinele lui Ötzi a fost identificată o bacterie aproape dispărută în societățile moderne, dar care încă poate fi întâlnită la unele comunități tradiționale din Africa și America de Sud.

Potrivit cercetătorilor, descoperirea demonstrează că celebra mumie nu este doar o capsulă a timpului, ci un ecosistem complex în care microorganisme vechi și moderne coexistă într-un mod surprinzător.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia