Cea mai mare colecție preistorică de mărgele are o vechime de 12.000 de ani

Un nou studiu arată că adulții și copiii natufieni au creat bijuterii în urmă cu 12.000 de ani, potrivit The Times of Israel. Acestea au formă de plante și sunt realizate din lut. Un grup de cercetători a descoperit cea mai mare colecție de mărgele preistorice în mai multe situri din nordul Israelului, a dezvăluit un studiu publicat miercuri în Science Advances.

Cercetătorii au identificat peste 1.000 de artefacte create de om în situri care au între 12.000 și 15.000 de ani. Înainte de acest studiu, cercetătorii știau doar de patru mărgele făcute din lut din respectiva perioadă în întreaga lume.

Unele mărgele au forme geometrice. Cele mai multe au fost inspirate de plante din mediul înconjurător și de dieta comunităților, inclusiv orz sălbatic, grâu, linte și mazăre. Această caracteristică sugerează că bijuteriile aveau o semnificație simbolică.

Natufienii au trăit în Levant la sfârșitul perioadei paleolitice în urmă cu aproximativ 15.000 – 11.700 de ani. Ei sunt considerați o legătură esențială între ultimii vânători-culegători paleolitici și primii fermieri neolitici. Aceștia au fost primii care au trăit în așezări sedentare, dar au menținut totuși un stil de viață de vânători-culegători, fără a-și cultiva propria hrană.