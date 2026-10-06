Cehia nu va participa la Eurovision 2027. Care este motivul retragerii

Česká televize (ČT) a explicat că Eurovision este un proiect care presupune costuri și eforturi importante de producție și organizare, iar participarea nu mai poate fi susținută în actualul context financiar.

„În 2027, nu vom vedea steagul Cehiei pe scena Eurovision. Îi vom susține însă împreună pe ceilalți și sperăm să ne revedem cândva la Eurovision”, a transmis televiziunea publică cehă.

Postul a precizat că decizia a fost luată în contextul modificărilor care au loc în prezent la nivelul bugetului și nu a exclus o revenire a Cehiei în anii următori.

EBU: Televiziunile publice se confruntă cu presiuni financiare

Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), organizatorul Eurovision, a confirmat retragerea Cehiei și a transmis că regretă decizia.

Martin Green, directorul Eurovision Song Contest, a declarat că Česká televize nu va putea participa în 2027 din cauza „presiunilor financiare” cu care se confruntă.

El a arătat că situația televiziunii cehe face parte dintr-o problemă mai largă cu care se confruntă serviciile publice de media din Europa, în condițiile în care bugetele sunt reduse, iar costurile cresc.

EBU a transmis că speră ca Cehia să revină în competiție atunci când situația financiară o va permite.

Eurovision 2027 va avea loc în Bulgaria

Ediția din 2027 a Eurovision va avea loc în Burgas, Bulgaria, după ce DARA a câștigat concursul din 2026 pentru Bulgaria cu piesa „Bangaranga”.

Semifinalele sunt programate pe 11 și 13 mai 2027, iar marea finală va avea loc pe 15 mai, la Arena Burgas. Va fi pentru prima dată când Bulgaria găzduiește Eurovision.

Scandalul privind participarea Israelului continuă

Eurovision s-a confruntat în ultimii ani și cu un scandal legat de participarea Israelului, pe fondul războiului din Gaza.

Cinci țări (Irlanda, Islanda, Țările de Jos, Slovenia și Spania) au boicotat ediția din 2026 în semn de protest față de participarea Israelului.

Controversa continuă și înaintea ediției din 2027. Irlanda a anunțat deja că nu va participa și nici nu va transmite concursul, invocând situația din Gaza și participarea Israelului.

Olanda a ales însă să revină la Eurovision în 2027.