Prima pagină » Life-Entertaiment » Mocănița de la Sovata, călătoria de poveste care îi farmecă pe turiștii străini

Mocănița de la Sovata, călătoria de poveste care îi farmecă pe turiștii străini

Un tren cu aburi vechi de 76 de ani străbate dealurile aurii ale Transilvaniei și oferă vizitatorilor o experiență unică: mocănița de la Sovata, una dintre cele mai îndrăgite atracții turistice din zonă, i-a cucerit pe turiștii străini cu peisajele sale de basm.
Mocănița de la Sovata, călătoria de poveste care îi farmecă pe turiștii străini
Sursa foto: Facebook/Mocanita Sovata-Campu Cetatii
Rareș Mustață
03 nov. 2025, 10:40, Life-Inedit

Ascunsă între colinele pitorești ale Transilvaniei, mocănița de la Sovata a devenit una dintre cele mai căutate destinații de toamnă.

Trenul cu aburi, construit în Polonia în 1949, pornește zilnic din Sovata spre Câmpu Cetății, pe o rută de 14 kilometri care traversează păduri aurii și sate liniștite, potrivit Gândul.

„Parcurgem 14 kilometri pe o cale ferată veche, din 1916. Călătoria durează două ore și jumătate”, au explicat reprezentanții traseului turistic. Mocănița circulă cu o viteză de 35 km/h și oferă turiștilor șansa de a retrăi farmecul unei epoci apuse.

Turiștii străini spun că experiența este una memorabilă.

„A fost ceva de vis. Pădurea aurie, razele soarelui, glasul roților de tren, râsetul copiilor – minunat”, a povestit o vizitatoare.

„Priveliștea asupra pădurii e superbă, culorile toamnei, aerul curat – foarte tare”, a spus o turistă din Germania.

Ca în fiecare toamnă, vagoanele mocăniței au fost decorate cu dovleci și simboluri de Halloween, iar atmosfera a fost una de sărbătoare.

Mulți pasageri au venit costumați, contribuind la farmecul călătoriei printr-un peisaj desprins din basme.

„Trenul e foarte frumos decorat și mă bucur că nu numai noi ne-am costumat. Și alții au fost de aceeași părere”, a spus o tânără entuziastă.