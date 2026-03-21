Șase obiceiuri pe care un cercetător în neuroștiințe cu 20 de ani de experiență le-a eliminat din viața sa pentru un creier mai puternic

Alex Korb, cercetător în neuroștiințe, spune că nu este nevoie să îți optimizezi fiecare minut al zilei pentru a-ți întări creierul. Chiar și mici schimbări de abordare pot îmbunătăți concentrarea, calmul și rezistența la epuizare, notează CNBC.

Creier sănătos: nu ignora anxietatea

Korb nu tratează anxietatea ca pe un defect. El o vede ca pe un detector de fum – un semnal care indică ce contează cu adevărat.

Când se simte anxios, face o pauză și se întreabă ce îi transmite acea senzație. Odată identificată problema, o poate aborda direct, în loc să intre în stare de îngheț sau să se frământe.

Nu te motiva prin autocritică

Autocritica activează cortexul prefrontal prin dopamină și norepinefrină. Aceste substanțe chimice pot ascuți concentrarea pe termen scurt, dar epuizează neurotransmițătorii legați de bucurie, precum serotonina și endorfinele.

Korb nu se gândește obsesiv la rezultatele nedorite. Se concentrează pe rezultatele pe care le dorește. Schimbarea este simplă, dar efectul asupra clarității mintale este semnificativ.

Nu monitorizează calitatea somnului

Korb nu folosește aplicații pentru a urmări somnul REM. Prea multe date despre lucruri pe care nu le poți controla direct cresc stresul.

În schimb, se concentrează pe obiceiuri care pregătesc creierul pentru un somn bun. Lumina soarelui dimineața, o oră fixă de culcare, exercițiile fizice regulate și o rutină de seară calmantă reduc cortizolul și susțin eliberarea de melatonină.

Nu face mai multe lucruri simultan

Multitasking-ul oferă un impuls rapid de dopamină, dar este o iluzie de productivitate. Trecerea rapidă între sarcini solicită excesiv cortexul prefrontal și duce la greșeli și epuizare mentală.

Korb împarte sarcinile complexe în perioade scurte de timp și se concentrează pe un singur lucru la un moment dat.

Nu forța gândirea pozitivă

Gândirea pozitivă poate fi un instrument puternic. Forțată, poate face mai mult rău decât bine. Suprimarea sentimentelor negative blochează progresul.

Korb recomandă recunoașterea și etichetarea emoțiilor. Această abordare ușurează sarcina amigdalei și permite creierului să elibereze tensiunea și să se reorienteze cu intenție.

Nu confunda productivitatea cu valoarea personală

Korb a petrecut mult timp concentrându-se exclusiv pe ambiție pentru a evita sentimentul de eșec. Din perspectiva neuroștiinței, această abordare crește nivelul hormonilor de stres pe termen lung.

Acum, când intră într-o spirală, respiră adânc și își reamintește că face tot ce poate. Recunoașterea valorii personale dincolo de rezultate reprogramează creierul spre un sentiment mai profund de împlinire.