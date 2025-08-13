Stațiune montană din Polonia, luată cu asalt de turiști arabi. „Am preluat complet locul”, glumește un turist

Stațiunea montană Zakopane din Polonia este luată cu asalt de turiști din țările din Golful Persic. Șapte avioane încărcate cu turiști din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Kuweit sosesc zilnic pe aeroportul cel mai apropiat de stațiune.

Trei sferturi dintre turiști sunt străini.

Stațiunea Zakopane din sudul Poloniei este cunoscută pentru teleschiurile și traseele sale de drumeție, precum și pentru cabanele sale tradiționale din lemn și hotelurile moderne.

În ultimii ani a devenit unul dintre punctele de atracție pentru turiștii din Golf.

Avioanele cu turiști vin și pleacă

Mii de turiști vin în stațiune fiind atrași de decor și de climă.

„Am preluat complet locul”, a glumit un turist străin, potrivit Le Figaro.

Flydubai a lansat prima rută Dubai-Cracovia în 2018.

Cracovia este orașul cu cel mai apropiat aeroport. În prezent, până la șapte zboruri zilnice sosesc acolo cu turiști din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Kuweit.

Anul trecut, turiștii din Emirate au fost grupul de vizitatori cu cea mai rapidă creștere, potrivit Ministerului Turismului din Polonia, cu o creștere de 66% față de 2023.

Creșterea este efectul promovării de pe rețelele de socializare.

„Tratează pe toată lumea în mod egal, fără rasism”

Turiștii din Golf, care sunt foarte activi online, au creat „un efect de bulgăre de zăpadă” prin mesajele publicate de ei.

Polonezii au profitat și au invitat în stațiune influenceri arabi.

„Am văzut o discuție pe Twitter (X) despre Zakopane și despre cum acest oraș tratează pe toată lumea în mod egal, fără rasism. Mi-a plăcut și am venit”, a spus Abdullah Alotaibi, un căpitan de navă kuweitian în vârstă de 30 de ani.

Turiștii arabi menționează sentimentul de siguranță ca fiind una dintre puncte tari ale stațiunii Zakopane.

Pentru antreprenorii din Zakopane, clienții din Golf reprezintă un mare avantaj, deoarece polonezii evită zona din cauza vremii.

Meniurile și indicațiile din stațiune sunt scrise în poloneză și arabă

Pentru arabi, însă, ploaia și vremea răcoroasă reprezintă un avantaj atunci când își planifică vacanțele.

Industria hotelieră s-a adaptat rapid la preferințele turiștilor din Orientul Mijlociu.

Hotelurile, restaurantele și magazinele oferă meniuri și indicații în poloneză și în arabă.

De asemenea, sunt preparate feluri de mâncare tradiționale pentru arabi.

Pentru a evita problemele, polițiștii au fost și ei dotați cu ghiduri de conversație în limba arabă.