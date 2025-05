Aurora de la Microsoft, previziuni de o acuratețe fără precedent a evenimentelor meteo extreme

Un nou model de inteligență artificială dezvoltat de Microsoft Research reușește să prevadă cu o acuratețe fără precedent evenimente meteo extreme și fenomene de mediu, de la uragane și taifunuri la calitatea aerului și valurile oceanice.

Într-un studiu publicat recent în revista Nature, cercetătorii au demonstrat că modelul de bază Aurora AI depășește sistemele tradiționale de prognoză în 91% din cazuri, oferind rezultate mai precise și într-un timp mult mai scurt.

I need a few testers for the new version of the Aurora Wallpaper app. Any volunteers? 😊

Requirements:

🔸 Windows 11 24H2 (x64 or ARM64)

🔸 basic tech skills

🔸 access to the Microsoft Store app pic.twitter.com/HAiCQtSCce

— Michał Łeptuch (@michalleptuch) October 22, 2024