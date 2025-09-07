Ce se întâmplă când mănânci prea multe proteine?

Excesul de proteine nu este pur și simplu eliminat din organism prin urină sau fecale. Acesta rămâne în corp și are diverse efecte, scrie Science Alert.

Proteina reprezintă o sursă de energie, așa că a consuma mai multe proteine înseamnă a lua mai multă energie.Când consumăm mai multă energie decât avem nevoie, organismul transformă surplusul în țesut adipos pentru depozitare.

Există unele afecțiuni pentru care trebuie evitat consumul excesiv de proteine. De exemplu, persoanele cu boli renale cronice ar trebui să își monitorizeze atent aportul de proteine, sub supravegherea unui dietetician, pentru a evita afectarea rinichilor.

Există, de asemenea, o afecțiune numită intoxicare cu proteine, care apare atunci când se consumă prea multe proteine fără a se obține suficiente grăsimi, carbohidrați și alți nutrienți.

Aceasta este cunoscută și sub numele de „malnutriție proteică” sau „rabbit starvation”, un termen asociat exploratorului Vilhjalmur Stefansson la începutul secolului XX, care observa că cei care se hrăneau aproape exclusiv cu iepuri (cunoscute pentru carnea lor slabă) se îmbolnăveau rapid și grav.

De unde provin proteinele contează

Putem obține proteine din surse vegetale (cum ar fi fasolea, lintea, cerealele integrale) și surse animale (cum ar fi ouăle, produsele lactate, carnea sau peștele).

Un aport ridicat de proteine din surse animale a fost asociat cu un risc crescut de deces prematur la vârstnici (în special din cauza cancerului).

De asemenea, consumul ridicat de proteine animale este asociat cu un risc mai mare de diabet de tip 2.

Pe de altă parte, consumul mai mare de proteine din surse vegetale este asociat cu:

un risc mai scăzut de deces din cauza cancerului,

un risc redus de diabet de tip 2

îmbunătățirea nivelului colesterolului din sânge.

Multe surse animale de proteine sunt, de asemenea, relativ bogate în grăsimi, în special grăsimi saturate.

Un consum ridicat de grăsimi saturate contribuie la creșterea riscului de boli cronice, cum ar fi bolile de inimă. Mulți australienii consumă deja mai multe grăsimi saturate decât este recomandat.

În schimb, multe surse vegetale de proteine sunt și surse de fibre alimentare, pe care majoritatea oamenilor nu le consumă suficient.

Un aport mai mare de fibre ajută la reducerea riscului de boli cronice (cum ar fi bolile de inimă) și sprijină sănătatea digestivă.

Găsirea echilibrului

Per ansamblu, sursa de proteine – și echilibrul între proteinele animale și vegetale – este mai important decât simpla creștere a aportului de proteine.

Proteinele, grăsimile și carbohidrații lucrează împreună pentru a menține organismul sănătos și funcțional.

Avem nevoie de toți acești macronutrienți, împreună cu vitaminele și mineralele, în proporțiile corecte pentru a sprijini sănătatea.