Cel mai mic cod QR din lume ar putea stoca date timp de secole

Codul QR are dimensiunea de doar 1,98 micrometri pătrați, mai mic decât majoritatea bacteriilor. Această realizare a fost confirmată oficial și înregistrată în Cartea Recordurilor Guinness, potrivit ScienceDaily.

Descoperirea ar putea avea implicații majore pentru stocarea datelor pe termen lung. Tehnologiile tradiționale de stocare, precum unitățile magnetice sau sistemele electronice, tind să se deterioreze în decurs de câțiva ani.

În schimb, codificarea informațiilor în materiale ceramice ar putea asigura conservarea acestora timp de sute sau chiar mii de ani.

Stabil și lizibil la scară nanometrică

„Structura pe care am creat-o aici este atât de fină încât nu poate fi văzută deloc cu microscopul optic”, spune prof. Paul Mayrhofer de la Institutul de Știința și Tehnologia Materialelor al TU Wien.

„Dar asta nu este nici măcar partea cu adevărat remarcabilă. Structurile la scară micrometrică nu sunt nimic neobișnuit astăzi – este chiar posibil să se fabrice modele alcătuite din atomi individuali. Cu toate acestea, asta singur nu duce la un cod stabil și lizibil”.

La scări extrem de mici, atomii își pot schimba poziția sau pot umple golurile, ceea ce poate șterge datele stocate.

Materialele ceramice permit stocarea durabilă a datelor

Cheia acestei realizări rezidă în materialul în sine.

Folosind fascicule de ioni focalizate, cercetătorii au gravat codul QR într-un strat subțire de ceramică.

Fiecare pixel măsoară doar 49 de nanometri, ceea ce este de aproximativ zece ori mai mic decât lungimea de undă a luminii vizibile.

Drept urmare, modelul este complet invizibil în condiții normale și nu poate fi rezolvat folosind lumina vizibilă. Cu toate acestea, atunci când este privit cu un microscop electronic, codul QR poate fi citit clar și fiabil.

Capacitatea de stocare este, de asemenea, impresionantă. Folosind această abordare, pe suprafața unei singure foi de hârtie A4 ar putea încăpea peste 2 terabytes de date. Spre deosebire de sistemele de stocare convenționale, aceste suporturi de date ceramice pot rămâne intacte pe termen nelimitat și nu necesită energie pentru a menține informațiile stocate.

Un alt avantaj major este eficiența energetică. Spre deosebire de centrele de date moderne, care necesită cantități semnificative de energie electrică și răcire, stocarea pe bază de ceramică poate păstra informațiile fără niciun consum continuu de energie, contribuind la reducerea impactului asupra mediului.