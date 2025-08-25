Festivalul Vinului Moldovenesc, în septembrie. Peste 10 milioane de litri de vin exportați din R. Moldova în România

În perioada 13-14 septembrie, are loc cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc, iar Bulevardul Kiseleff din București se va transforma într-o adevărată capitală a vinului. Evenimentul aduce la București aproximtiv 50 de crame, care vor prezenta vinuri premiate, spumante fine și vin ars tradițional, pentru toate gusturile. Se vor reuni atât vinăriile cu tradiție din Republica Moldova, cât și crame mai mici, pregătite să-și prezinte noutățile în ediție limitată.

Această prezență mare la festival se leagă de faptul că România rămâne principala piață de export pentru vinurile de peste Prut. În 2024, peste 10 milioane de litri de vin îmbuteliat moldovenesc (20% din exportul total al vinului îmbuteliat) au ajuns în România. Peste 68 de crame moldovenești sunt prezente pe piața din România.

„Festivalul Vinului Moldovenesc este o poveste despre tradiție, pasiune și inovație. În fiecare an, la București, avem ocazia să o spunem direct iubitorilor de vin și partenerilor din România. Anul acesta, la a cincea ediție, venim cu un număr impresionant de producători și experiențe noi care să reflecte diversitatea și excelența vinului moldovenesc”, declară Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova, potrivit unui comunicat de presă transmis luni.

În cadrul festivalului vor avea loc degustări de vinuri, spumante și vin ars, ghidate de somelieri. Vinurile disponibile sunt premiate internațional, inclusiv cu medalii de aur, iar gastronomia tradițională moldovenească este perfect asociată cu aromele vinurilor.

Atmosfera va fi completată de concerte live, spectacole de dansuri tradiționale și activități pentru copii și familie.