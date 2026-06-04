FIFA schimbă regulile în ultimul moment. Ce nu mai au voie să aducă fanii la meciuri

Decizia a fost anunțată cu doar câteva zile înainte de startul competiției și se va aplica pe toate stadioanele care vor găzdui partide din cadrul turneului organizat în Statele Unite, Canada și Mexic, potrivit The Independent.

Măsura reprezintă o schimbare față de regulile anterioare. Potrivit Codului de Conduită al FIFA pentru stadioane, recipientele transparente și goale din plastic reutilizabil erau permise până de curând.

Pe lângă sticlele reutilizabile, organizatorii au anunțat că alte obiecte, precum dozele și paharele, nu vor putea fi introduse în arene.

FIFA invocă motive de siguranță

Forul mondial susține că decizia a fost luată pentru a proteja atât jucătorii, cât și spectatorii.

„FIFA este angajată să protejeze sănătatea și siguranța jucătorilor, arbitrilor, fanilor, voluntarilor și membrilor personalului”, a transmis organizația într-un comunicat.

Potrivit FIFA, interdicția urmărește reducerea riscului producerii unor incidente în timpul meciurilor.

Oficialii au precizat că în mai multe dintre stadioanele incluse în programul Cupei Mondiale existau deja reguli similare privind accesul cu recipiente din exterior. Noua măsură extinde aceste restricții la nivelul întregului turneu.

Anunțul vine în contextul în care numeroase partide vor fi disputate în condiții de temperaturi ridicate, specifice verii din America de Nord.

Organizatorii promit puncte de hidratare și zone de răcorire

Pentru a compensa interdicția, FIFA anunță că în jurul stadioanelor vor fi amenajate facilități destinate combaterii efectelor căldurii.

Printre acestea se numără zone cu pulverizatoare de apă, ventilatoare, puncte de hidratare și corturi de răcorire.

„FIFA colaborează cu autoritățile locale și cu comitetele de organizare din orașele-gazdă pentru implementarea măsurilor de protecție împotriva căldurii”, se arată în comunicat.

Cu toate acestea, spectatorii care vor dori apă în interiorul stadioanelor vor trebui să o cumpere din punctele de vânzare autorizate.

FIFA susține că prețurile practicate pentru apa îmbuteliată vor fi similare celor aplicate la alte evenimente organizate în respectivele arene.

Decizia riscă însă să genereze nemulțumiri în rândul fanilor, mai ales în condițiile în care ediția din 2026 va fi una dintre cele mai mari din istorie. Turneul va reuni 48 de echipe naționale și se va desfășura pe parcursul verii, perioadă în care temperaturile pot depăși frecvent 30 de grade Celsius în unele dintre orașele-gazdă.