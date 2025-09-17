Gumball 3000 ajunge la Craiova: supermașini, muzică și vedete internaționale

Capitala Olteniei se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai spectaculoase evenimente auto și culturale din lume. Duminică și luni, în Piața Mihai Viteazul, Gumball 3000 aduce în oraș o caravană de supermașini, vedete internaționale din muzică, film și sport, dar și o atmosferă completă de festival, cu muzică live și preparate street food.

Gumball 3000 ajunge la Craiova luni, ca oprire oficială pentru prânz între București și Belgrad, iar orașul a primit sprijinul complet al autorităților locale pentru a deveni, timp de două zile, capitala adrenalinei și a divertismentului urban. Organizatorii descriu Craiova ca fiind „unul dintre cele mai populare și în plină dezvoltare orașe din România”.

100 de supermașini și un festival cât un oraș

În centrul orașului, vizitatorii vor putea admira peste 100 de supermașini rare și spectaculoase, de la modele clasice restaurate, până la hipermașini personalizate, într-o expoziție auto de excepție.

Tot în această zonă va avea loc Food Truck Festival, unde gastronomia internațională urmează să se întâlnească cu tradițiile locale. Publicul va putea savura mâncăruri street food, deserturi și băuturi speciale într-un cadru vibrant, acompaniat de DJ set-uri live și show-uri artistice.

Pe scena din Piața Mihai Viteazul vor urca DJ-i cunoscuți precum Sylvio, Arasy, CJ, Beany și Emil Safta, iar atmosfera va fi completată de momente live și activități pentru toate vârstele.

Celebrități pe patru roți în Bănie

Printre vedetele care vor fi prezente în Craiova se numără Maximillion Cooper, fondatorul Gumball 3000, care va sosi la eveniment împreună cu soția sa, artista Eve, laureată a unui premiu Grammy. Și alte nume sonore din lumea muzicii și sportului vor participa, precum Afrojack, DJ olandez multipremiat, și Adekunle Gold, superstar al genului Afrobeats.

Din lumea sportului, publicul va avea ocazia să-l întâlnească pe Patrice Evra, fost internațional francez, o legendă a clubului Manchester United.

Staruri din online și sport

Vor fi prezenți și membrii trupei The Sidemen – Vikkstar, TBJZL și Behzinga, precum și creatorii de conținut WillNE și Chip, alături de DJ Alan Walker, un alt nume important din industria muzicală. Fanii pasionați de automobile îi vor putea recunoaște pe influencerii auto precum DDE și Pog, figuri emblematice din lumea supermașinilor.

Evenimentul îi va aduce și pe Michael Mizrachi, campion al World Series of Poker, dar și pe Jimmy Graham, star din NFL și câștigător al prestigiosului premiu „Spirit of Gumball”.

Atmosfera va fi animată și de activități speciale, precum meciuri demonstrative de baschet 3×3, concerte live și show-uri interactive, care vor transforma centrul orașului într-un adevărat spectacol urban.