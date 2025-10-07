Povestea unui bărbat care se identifică cu o femeie pentru a se pensiona mai devreme

Povestea lui Walter P. poate deveni povestea oricui este nemulțumit de vârsta legală de pensionare.

De asemenea, exemplul lui Walter P poate deveni un exemplu și pentru bărbații condamnați la închisoare.

O simplă schimbare de buletin, în care să se specifice că ești de sex feminin și te duci la penitenciar de femei!

La fel, o simplă operațiune în buletin și ai devenit femeie.

Nu e nevoie de complicatele și costisitoarele tratamente de schimbare de sex, e nevoie doar de înlocuirea unui „M” cu un „F” și ai devenit femeie.

Un bărbat care se identifică cu o femeie merge la închisoare de femei

În baza acestui act, poți ieși la pensie mai devreme cu patru ani.

Probabil că nu mai e mult și n-o să mai găsești urmă de bărbat peste 60 de ani în Germania și Austria.

Austriacul Walter P. este acum Waltraud P.

El trebuie să-și ispășească o pedeapsă de trei luni de închisoare, iar perspectiva de a sta într-un loc cu alți bărbați nu i-a plăcut deloc, așa că, înainte să intre în locul de detenție, și-a schimbat buletinul din masculin în feminin, după cum scrie cotidianul german welt.

Inițial, magistratul din Viena i-a respins cererea de merge într-o închisoare de femei, pentru că Waltraud nu prezenta nicio urmă de trăsătură feminină, dar, cu toate acestea, autoritatea a făcut posibilă schimbarea de gen în mai puțin de o săptămână.

„S-a întâmplat într-o clipă”, spune Walter care acum e Waltraud.

Operația de schimbare de sex nu este necesară

Dacă în Germania, Legea Autodeterminării, în vigoare din 2024, spune că pentru schimbarea de gen, e nevoie de rapoarte de la doi experți diferiți și o hotărâre judecătorească.

Situația juridică din Austria este neclară.

Oficial, o înregistrare pentru schimbarea sexului poate fi solicitată la orice oficiu de stare civilă.

Operația de schimbare de sex nu este necesară, iar unele oficii de stare civilă din diverse state federale solicită și un raport psihiatric.

Acestea pot decide independent asupra cererilor, așa cum a făcut și biroul din Viena pe care Walter P. l-a vizitat.

Dispută pe dreptul la pensie pe care-l are un bărbat care se identifică cu o femeie

În Austria a izbucnit o dispută cu privire la pensiile la care se presupune că are dreptul Waltrau P.

Spre deosebire de Germania, femeilor de acolo li se permite să se pensioneze cu patru ani mai devreme decât bărbații.

Waltraud P. are în prezent toate motivele să creadă că data sa de pensionare anticipată va fi luată în considerare.

Waltraud P. a prezentat presei o scrisoare din partea Fondului de Pensii, menționând schimbarea datei de pensionare, octombrie 2026, și a comentat: „Nu acesta a fost scopul meu, dar este un efect secundar plăcut”.

Conform Fondului de pensii, vârsta de pensionare se calculează pe baza înregistrării sexului în registrul civil.