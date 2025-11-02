Somnul de opt ore e „o invenție” modernă. Oamenii obișnuiau să doarmă în două reprize în fiecare noapte

În cea mai mare parte a istoriei, oamenii nu dormeau 8 ore continuu. Dormeau în două reprize distincte: „primul somn” și „al doilea somn”. Fiecare repriză dura câteva ore, separate de o pauză de veghe de o oră sau mai mult la miezul nopții. Familiile se culcau devreme după apus, se trezeau în jurul miezului nopții, apoi se întorceau la somn până în zori, conform Science Alert.

Intervalul de la miezul nopții nu era timp mort. Oamenii se ridicau pentru treburi casnice – aprindeau focul, verificau animalele. Alții rămâneau în pat pentru rugăciune sau meditație. Mulți citeau, scriau sau socializau în liniște cu familia. Cuplurile profitau de această stare de veghe pentru intimitate.

Chiar și literatura antică confirmă acest model. Homer și Virgil menționează „ora care încheie primul somn”, arătând cât de obișnuită era noaptea în două schimburi.

Cum a dispărut somnul în două reprize

Dispariția celui de-al doilea somn s-a produs în ultimele două secole din cauza iluminatului artificial și a Revoluției industriale.

Lămpile cu petrol, gazul și apoi lumina electrică au transformat noaptea. Oamenii au început să stea treji până târziu în loc să se culce după apus. Lumina puternică din timpul nopții ne-a schimbat ceasul intern și suprimă melatonina, amânând somnul.

Revoluția industrială a adus programul fabricilor, care încuraja un singur moment de odihnă. La începutul secolului XX, ideea de 8 ore neîntrerupte a înlocuit ritmul vechi al celor două reprize.

Dovezi moderne că somnul segmentat este natural

Cercetările moderne confirmă că modelul în două reprize este natural. În studiile de laborator care simulează nopțile lungi de iarnă în întuneric, oamenii adoptă spontan două reprize de somn cu un interval de veghe. Un studiu din 2017 în Madagascar, într-o comunitate fără electricitate, a găsit același model – oamenii se trezeau la miezul nopții.

Medicii spun că trezirile scurte sunt normale. Ceea ce contează este cum reacționăm. Fără nimic de făcut, timpul pare să se scurgă mai lent la 3 dimineața. Anxietatea și plictiseala prelungesc percepția timpului.

Terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie (CBT-I) recomandă: ridicați-vă din pat după 20 de minute de veghe, faceți o activitate liniștită în lumină slabă, întoarceți-vă când vă vine somnul. Acoperiți ceasul și nu măsurați timpul.