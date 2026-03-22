Un robot care culege fructe a câștigat un premiu național

Universitatea din Essex (UoE) a câștigat un premiu național pentru roboții săi, concepuți pentru a ușura munca în sectorul recoltării.
Alexandra-Valentina Dumitru
22 mart. 2026, 08:58, Life-Inedit

În octombrie 2024, echipa de robotică a universității a anunțat ceea ce a descris drept un prototip „revoluționar”, capabil să culeagă, să cântărească și să ambaleze căpșuni în câteva secunde, potrivit BBC.

Miercuri seara, inițiativa „Sustainable smArt Robotic Agriculture” a UoE a câștigat premiul pentru cel mai bun proiect de cercetare (colaborare cu industria) la AI & Robotics Research Awards 2026.

Co-proiectantul Dr. Vishwanathan Mohan a declarat că premiul recunoaște viziunea lor de a transforma modul în care sunt produse alimentele, în contextul provocărilor agriculturii moderne.

Roboții sunt deja folosiți pentru a culege căpșuni pentru Wilkin & Sons, producătorul de gem de renume mondial cu sediul în Tiptree, lângă Colchester.

De asemenea, aceștia sunt folosiți de compania în plină expansiune JEPCO la ferma sa din Thorrington, situată în apropierea campusului universitar.

În motivarea premiului se menționează că roboții utilizează inteligența artificială pentru a automatiza „sarcini repetitive, care necesită multă muncă”, „creșterea randamentului, reducerea la minimum a risipei și a amprentei de carbon și susținerea producției locale”.

