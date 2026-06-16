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Vecinul „neobișnuit” de la etajul 4. Cum a ajuns un ponei să locuiască la bloc

Un ponei în vârstă de o lună, pe nume Mile, este cel mai nou locatar al unui bloc de apartamente din orașul de coastă Rovinj, situat în nordul Croației.
Vecinul „neobișnuit” de la etajul 4. Cum a ajuns un ponei să locuiască la bloc
Sursa foto: Pexels - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
16 iun. 2026, 14:39, Life-Inedit
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Mile s-a mutat temporar în apartamentul de la etajul patru al proprietarilor săi, deoarece mama sa l-a respins la naștere, potrivit AP.

De asemenea, el are nevoie de îngrijire non-stop după ce a suferit o operație pentru o infecție care îi punea viața în pericol în țara vecină, Slovenia. Oamenii au făcut donații pentru a acoperi costurile tratamentului său.

„La fiecare două ore, îi încălzim laptele și îl hrănim”, a spus proprietara Andjelka Josipovic. „Dacă uităm să-l hrănim, se trezește, vine la noi și ne trezește”.

Josipovic locuiește într-un apartament cu un dormitor împreună cu partenerul ei, Kristijan Jelenic, cei doi fii ai ei, un câine și, acum, Mile.

„A vrut să-l eutanasieze”

Noul venit neobișnuit a atras atenția în cartier, dar nimeni nu s-a plâns.

Josipovic speră că Mile se va recupera complet, deoarece acum mănâncă bine și a luat un kilogram. Pare vesel, cu o „dorință puternică de a suge, a mânca și a lupta”, a spus ea.

„În prima noapte, veterinarul a crezut că nu mai există nicio speranță și a vrut să-l eutanasieze. I-am spus: hai să încercăm până dimineață”.

Familia administrează o mică fermă și o sală de joacă pentru copii în Bale, la aproximativ 15 kilometri de Rovinj, unde are lame, porci, cai și oi.

Mile doarme pe canapea

Mile își petrece zilele alături de celelalte animale de la fermă, dar se întoarce la Rovinj, una dintre cele mai populare stațiuni turistice din Croația, seara.

Poneiul călătorește pe bancheta din spate a mașinii familiei. La apartament, el doarme fie pe o saltea, fie pe canapea.

Familia locuiește într-o zonă rezidențială din Rovinj, departe de zona turistică principală din orașul vechi, care este renumită pentru străzile sale sinuoase, din piatră, în stil mediteranean, dominate de o biserică.

Jelenic a spus că a-l avea pe Mile acasă în acest moment nu este diferit de a avea un câine sau orice alt animal de companie, deoarece el este încă relativ mic, cântărind doar 16 kilograme.

„În aproximativ douăzeci de zile, acest lucru probabil nu va mai fi posibil”, a spus Jelenic. „Sper că până atunci va fi suficient de puternic pentru a putea rămâne la fermă”.

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